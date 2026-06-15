Arabia Saudita y Uruguay chocan este lunes, desde las 19:00 (hora local), en su debut por el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el moderno Miami Stadium , uno de los recintos oficiales del torneo avalados por la FIFA y el Comité Organizador de Estados Unidos, Canadá y México. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV señal abierta están disponible y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital.

Los partidos de Uruguay en el Mundial 2026 se podrán ver gratis y en vivo dentro del territorio uruguayo a través de Canal 5 (Televisión Nacional Uruguay) y la plataforma oficial Antel TV, que emitirán 32 encuentros, incluidos todos los partidos de la Celeste, el duelo inaugural y la gran final, según lo confirmado por los medios públicos. Además, DSPORTS es la señal autorizada para transmitir la totalidad de los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Uruguay, con opción de streaming online vía DGO para quienes prefieran seguir el torneo completo por TV de pago.

En España, Movistar Plus+ ha anunciado oficialmente que ofrecerá el Mundial 2026 al completo a través de los canales DAZN Mundial, disponibles en su plataforma de TV de pago, de modo que los abonados con paquetes de fútbol podrán ver en directo todos los encuentros del torneo, incluidos los de Uruguay.

Uruguay vs. Arabia Saudita se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega Uruguay-Arabia Saudita por la Copa Mundial 2026?

El partido Uruguay vs. Arabia Saudita se juega hoy lunes 15 de junio de 2026 a las 19:00 hora de Uruguay/Argentina y 17:00 en Perú/Colombia/Ecuador , con sede en el Hard Rock Stadium de Miami (18:00 ET).

País / Ciudad Hora local del partido Uruguay 19:00 Argentina (Buenos Aires) 19:00 Arabia Saudita (Riad) 01:00 del 16 de junio Perú (Lima) 17:00 Colombia (Bogotá) 17:00 Ecuador (Quito) 17:00 Estados Unidos – Miami (ET) 18:00 Estados Unidos – Nueva York (ET) 18:00 Estados Unidos – Washington D. C. 18:00 Estados Unidos – Chicago (CT) 17:00 Estados Unidos – Dallas (CT) 17:00 Estados Unidos – Houston (CT) 17:00 Estados Unidos – Denver (MT) 16:00 Estados Unidos – Phoenix (MT aprox.) 15:00 Estados Unidos – Las Vegas (PT) 15:00 Estados Unidos – Los Ángeles (PT) 15:00 Estados Unidos – San Francisco 15:00 Estados Unidos – Seattle 15:00 México (hora centro, CDMX) 16:00 Chile (Santiago) 18:00 Paraguay (Asunción) 19:00 Bolivia (La Paz) 18:00 (por huso, 1 h más que PE) Venezuela (Caracas) 18:00 (por huso, 1 h más que CO)

¿Qué canal TV transmite el partido Uruguay-Arabia EN VIVO GRATIS y streaming online?

El partido Uruguay vs. Arabia Saudita se podrá ver en TV y streaming por varias señales según el país, con fuerte presencia de D Sports/DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y DAZN.

Región / País TV abierta / cable Streaming oficial y apps Argentina Telefe, TyC Sports, DSports, canal 109 de Flow Disney+ Premium, Paramount+, Flow (app) Uruguay DSports (cadena regional) DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Perú DSports (señal regional) DGO, DAZN, Paramount+ Colombia DSports DGO, DAZN, Paramount+ Ecuador DSports DGO, DAZN, Paramount+ Chile DSports DGO, DAZN, Paramount+ Bolivia DSports DGO, DAZN, Paramount+ Venezuela DSports DGO, DAZN, Paramount+ Paraguay DSports DGO, DAZN, Paramount+ Brasil DSports (derechos regionales para el partido) DGO, DAZN, Paramount+ México Canales locales con derechos + DSports (pago) VIX Premium (Pase Mundialista), DGO Estados Unidos (ES) DSports (latino), señales hispanas de cadenas con derechos DGO, Disney+ Premium, Paramount+ España BarTV Mundial (M300) en Movistar Plus+, DAZN Mundial DAZN, DAZN Mundial (app Movistar/DAZN) Arabia Saudita / MENA Señales regionales con derechos + DSports MENA (si aplica) DAZN (si disponible), apps regionales

Antel TV, DIRECTV, Canal 5, DSports, DGO, ESPN, Disney Plus y TV Azteca 7 pasarán el encuentro entre Uruguay vs. Arabia Saudita. (Video: AUF)