Una de las selecciones favoritas debuta en la Copa Mundial 2026. Alemania debuta ante la sorprendente Curazao por la fecha 1 del Grupo E en el imponente Houston Stadium de Estados Unidos, desde las 13:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)
Conoce los canales de TV y horarios para ver el partido Alemania vs. Curazao EN VIVO por el grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Gestión Mix)

¿A qué hora juega Alemania-Curazao EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami15:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)14:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles12:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (Pacífico)Tijuana12:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
Chile (continental)Santiago15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción15:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo16:00
España (peninsular)Madrid21:00
PortugalLisboa20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Reino UnidoLondres20:00
CurazaoWillemstad15:00

¿Qué canal TV transmite Alemania vs. Curazao EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido entre Alemania - Curazao EN VIVO GRATIS este domingo 14 de junio por el Grupo D de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
MéxicoCanal 5, Azteca 7, canales deportivos de TV de pagaViX, apps de Televisa/TV Azteca, streaming del operador de cable/satélite
ArgentinaDSports en TV de paga. DGO (plataforma online de DSports)
ChileCanal abierto con derechos + señal deportiva de cableStreaming del canal abierto, app de cableoperadores (Movistar, VTR, etc.)
ColombiaCaracol TV, RCN, canal deportivo de TV de pagaApps Caracol/RCN, plataformas OTT de operadores (Win/clarovideo según derechos)
PerúCanal de señal abierta con derechos + canal deportivo de TV por cableApps y webs oficiales del canal, Movistar TV App u OTT similar
EcuadorCanal nacional con derechos (ej. Ecuavisa/TC, según acuerdo)Plataformas online del canal y OTT del operador de TV
VenezuelaSeñal abierta nacional + canales deportivos de TV de pagoDisney+ Plan Premium para streaming en algunos casos.
UruguayCanal abierto (ej. Tenfield/TNU según acuerdo) + señal deportiva de cableStreaming oficial del canal y plataforma del cableoperador
ParaguayCanal nacional con derechos + señal deportiva de pagaApps oficiales de TV nacional y del operador
BrasilTV Globo, SporTV (referencia típica de Mundial)Globoplay y apps de las cadenas deportivas
EspañaLa 1 / La 2 de RTVE o grupo con derechos, más canal de pago deportivoRTVE Play u OTT de la plataforma de pago (Movistar Plus+, DAZN, etc.)
AlemaniaARD / ZDF (TV pública) y/o RTL, Sky Deutschland según derechosARD/ZDF Mediathek, Sky Go u OTT oficial
Reino UnidoBBC, ITV (dividen partidos de Mundial habitualmente)BBC iPlayer, ITVX
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Curazao / CaribeSeñales regionales con derechos FIFA, canales deportivos internacionalesApps de los operadores caribeños, plataformas online de los canales internacionales
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.

Posibles alineaciones de Alemania-Curazao

  • Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: JulianNagelsmann.
  • Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.
RTVE PLAY, LA 1 HD y DIRECTV EN VIVO — ver partido Alemania vs. Curazao por fútbol tv y Online en el Mundial 2026
Alemania y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo E desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Peacock TV, La 1 HD, RTVE Play, Telefe, Pio Deportes, Chilevisión y ViX Premium. (VIDEO DE RAMESHWAR PANDY EN X DE @Rameshwar8285)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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