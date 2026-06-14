Una de las selecciones favoritas debuta en la Copa Mundial 2026. Alemania debuta ante la sorprendente Curazao por la fecha 1 del Grupo E en el imponente Houston Stadium de Estados Unidos, desde las 13:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega Alemania-Curazao EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|15:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|14:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|12:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|15:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Curazao
|Willemstad
|15:00
¿Qué canal TV transmite Alemania vs. Curazao EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido entre Alemania - Curazao EN VIVO GRATIS este domingo 14 de junio por el Grupo D de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|Canal 5, Azteca 7, canales deportivos de TV de paga
|ViX, apps de Televisa/TV Azteca, streaming del operador de cable/satélite
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Canal abierto con derechos + señal deportiva de cable
|Streaming del canal abierto, app de cableoperadores (Movistar, VTR, etc.)
|Colombia
|Caracol TV, RCN, canal deportivo de TV de paga
|Apps Caracol/RCN, plataformas OTT de operadores (Win/clarovideo según derechos)
|Perú
|Canal de señal abierta con derechos + canal deportivo de TV por cable
|Apps y webs oficiales del canal, Movistar TV App u OTT similar
|Ecuador
|Canal nacional con derechos (ej. Ecuavisa/TC, según acuerdo)
|Plataformas online del canal y OTT del operador de TV
|Venezuela
|Señal abierta nacional + canales deportivos de TV de pago
|Disney+ Plan Premium para streaming en algunos casos.
|Uruguay
|Canal abierto (ej. Tenfield/TNU según acuerdo) + señal deportiva de cable
|Streaming oficial del canal y plataforma del cableoperador
|Paraguay
|Canal nacional con derechos + señal deportiva de paga
|Apps oficiales de TV nacional y del operador
|Brasil
|TV Globo, SporTV (referencia típica de Mundial)
|Globoplay y apps de las cadenas deportivas
|España
|La 1 / La 2 de RTVE o grupo con derechos, más canal de pago deportivo
|RTVE Play u OTT de la plataforma de pago (Movistar Plus+, DAZN, etc.)
|Alemania
|ARD / ZDF (TV pública) y/o RTL, Sky Deutschland según derechos
|ARD/ZDF Mediathek, Sky Go u OTT oficial
|Reino Unido
|BBC, ITV (dividen partidos de Mundial habitualmente)
|BBC iPlayer, ITVX
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Curazao / Caribe
|Señales regionales con derechos FIFA, canales deportivos internacionales
|Apps de los operadores caribeños, plataformas online de los canales internacionales
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de Alemania-Curazao
- Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: JulianNagelsmann.
- Eloy Room; Sherel Floranus, Jurien Gaari, Armando Obispo, Riechedly Bazoer, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.