Argentina vuelve a jugarse su continuidad en el Mundial 2026 este sábado 11 de julio cuando enfrente a Suiza por un lugar en las semifinales del torneo. Con Lionel Messi como máximo goleador del torneo gracias a sus ocho tantos, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022 frente a una selección helvética que llega impulsada por su histórica clasificación ante Colombia.
El conjunto dirigido por Lionel Scaloni alcanzó esta instancia después de superar dos eliminatorias exigentes frente a Cabo Verde y Egipto, mientras que Suiza intentará seguir haciendo historia y alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez. El encuentro se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City y reunirá a dos selecciones que mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título.
Si buscas dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy, consulta a continuación los horarios oficiales, canales confirmados y plataformas de streaming disponibles para seguir el partido desde Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto del mundo.
En Argentina, la expectativa gira alrededor de Lionel Messi y la posibilidad de que la Albiceleste siga avanzando en la defensa del título mundial. Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina, Mi Telefe, DGO, TyC Sports Play y Flow, señales que ofrecerán una cobertura completa desde Kansas City.
En España, los seguidores del torneo tendrán acceso al partido mediante DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+, plataformas que cuentan con los derechos de transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 y que emitirán el encuentro para todo el territorio español.
Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión estará disponible para la audiencia hispana a través de Telemundo, mientras que FOX Network ofrecerá la señal en inglés. Además, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante FOX One, Peacock, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo y la narración de Fútbol de Primera Radio.
En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de ViX Premium, plataforma que forma parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.
Mientras tanto, en Sudamérica, países como Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la cobertura de DIRECTV Sports (DSports) y DGO. En Colombia, el encuentro podrá seguirse mediante Caracol TV, RCN Televisión, Deportes RCN, Caracol Play, Ditu, DIRECTV Sports Colombia y DGO. En Perú, las opciones incluyen América Televisión, América TVGO, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.
Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales nacionales y regionales. Los aficionados de Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana tendrán acceso al encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas como Tigo Sports y Canal FOX One.
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Argentina
|22:00
|Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports
|Mi Telefe, DGO, TyC Sports Play, Flow
|Colombia
|20:00
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Ditu, DGO
|Perú
|20:00
|América TV, DSports
|América TVGO, Disney+, DGO, Paramount+
|Ecuador
|20:00
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|21:00
|DSports Venezuela
|DGO
|Chile
|21:00
|Chilevisión, DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|22:00
|Telefe, TyC Sports, DSports
|DGO, Flow, TyC Sports Play
|Uruguay
|22:00
|DSports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Paraguay
|22:00
|GEN, Trece, Unicanal
|—
|Bolivia
|21:00
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports, Entel TV
|México (CT)
|19:00
|ViX
|ViX
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Peacock, fuboTV
|España
|03:00
|Movistar+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Costa Rica
|19:00
|Teletica Canal 7
|TDMAX
|Guatemala
|19:00
|Tigo Sports Guatemala
|—
|Honduras
|19:00
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|19:00
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|19:00
|Tigo Sports Nicaragua
|—
|Panamá
|20:00
|RPC TV, TVN Panamá, TVMax
|Medcom GO
|República Dominicana
|21:00
|CDN Deportes
|—
|Puerto Rico
|21:00
|Telemundo Puerto Rico
|Peacock
Canales de FOX y Telemundo para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La transmisión en inglés estará a cargo de FOX Network y FOX One, mientras que la audiencia hispana podrá disfrutar del encuentro mediante Telemundo, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.
La cobertura incluirá programas previos, análisis, entrevistas, alineaciones confirmadas y el relato completo de un partido que podría acercar a Lionel Messi y la Albiceleste a una nueva semifinal mundialista.
Canales para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026 en Estados Unidos
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Miami
|FOX, Telemundo 51
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Orlando
|FOX, Telemundo 31
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Tampa
|FOX, Telemundo 49
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Dallas
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Houston
|FOX, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Chicago
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Atlanta
|FOX, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Los Ángeles
|FOX, Telemundo 52
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
|Phoenix
|FOX, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes
(La siguiente parte continúa con Horarios en las principales ciudades de Estados Unidos, Horarios globales y luego todos los H2 por país exactamente como la plantilla original.)
continúa
Horarios para ver Argentina vs. Suiza en las principales ciudades de Estados Unidos
|Ciudad
|Hora
|Nueva York
|9:00 p.m. ET
|Miami
|9:00 p.m. ET
|Orlando
|9:00 p.m. ET
|Tampa
|9:00 p.m. ET
|Atlanta
|9:00 p.m. ET
|Dallas
|8:00 p.m. CT
|Houston
|8:00 p.m. CT
|Chicago
|8:00 p.m. CT
|Denver
|7:00 p.m. MT
|Phoenix
|6:00 p.m. MST
|Los Ángeles
|6:00 p.m. PT
|San Francisco
|6:00 p.m. PT
|Seattle
|6:00 p.m. PT
|Las Vegas
|6:00 p.m. PT
Horarios para ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por los cuartos de final del Mundial 2026
|País
|Hora
|Colombia
|20:00
|Perú
|20:00
|Ecuador
|20:00
|Panamá
|20:00
|México (CT)
|19:00
|Bolivia
|21:00
|Venezuela
|21:00
|Chile
|21:00
|Argentina
|22:00
|Uruguay
|22:00
|Paraguay
|22:00
|Brasil
|22:00
|Estados Unidos (ET)
|9:00 p.m.
|Estados Unidos (PT)
|6:00 p.m.
|España
|03:00 (domingo 12 de julio)
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?
La selección argentina afronta uno de los compromisos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Con Lionel Messi como máximo goleador del torneo y la ilusión de alcanzar una nueva semifinal mundialista, los aficionados albicelestes tendrán múltiples opciones para seguir cada detalle del encuentro desde Kansas City.
La transmisión oficial estará disponible mediante Telefe, TV Pública y TyC Sports. Además, quienes prefieran seguir el partido por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, TyC Sports Play y Flow.
Los usuarios de televisión por suscripción también podrán acceder a la señal de DIRECTV Sports Argentina y a la plataforma DGO.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Argentina
- Telefe
- TV Pública
- TyC Sports
- DIRECTV Sports Argentina
Streaming en Argentina
- Mi Telefe
- DGO
- TyC Sports Play
- Flow
- Paramount+
- Disney+ Premium
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Estados Unidos?
La comunidad argentina e hispana en Estados Unidos tendrá múltiples alternativas para seguir el duelo desde Kansas City. La cobertura en español estará encabezada por Telemundo, mientras que FOX ofrecerá la transmisión para la audiencia de habla inglesa.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Estados Unidos
- Telemundo
- FOX Network
Streaming en Estados Unidos
- FOX One
- Peacock
- fuboTV
- Telemundo Deportes En Vivo
Radio
- Fútbol de Primera
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en España?
Los aficionados que sigan el Mundial 2026 desde España podrán ver el partido mediante las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión de la Copa del Mundo.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en España
- Movistar+
Streaming en España
- DAZN Mundial
- DAZN Spain
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en México?
La transmisión del partido estará disponible mediante streaming con cobertura oficial del Mundial 2026 para territorio mexicano.
Streaming en México
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Perú?
Los aficionados peruanos tendrán una de las coberturas más amplias de Sudamérica para seguir el encuentro entre argentinos y suizos.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Perú
- América Televisión
- DIRECTV Sports Perú
Streaming en Perú
- América TVGO
- Disney+ Premium
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Chile?
Chile contará con transmisión mediante televisión abierta y televisión de paga para seguir el compromiso correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
Streaming en Chile
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Ecuador?
La afición ecuatoriana podrá seguir el encuentro mediante televisión abierta y plataformas digitales especializadas en la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Uruguay?
Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la cobertura de DIRECTV Sports, operador que forma parte de la transmisión oficial del Mundial 2026 en Sudamérica.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
- AUF TV
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Venezuela?
La audiencia venezolana tendrá acceso al partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 mediante la señal de DIRECTV Sports Venezuela.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Venezuela
- DIRECTV Sports Venezuela
Streaming en Venezuela
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Bolivia?
Los seguidores bolivianos podrán seguir el partido mediante televisión abierta y servicios deportivos disponibles en el país.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
Streaming en Bolivia
- Tigo Sports
- Entel TV
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Paraguay?
Paraguay contará con varias señales nacionales para seguir el compromiso por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Paraguay
- GEN
- Trece
- Unicanal
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Costa Rica?
La audiencia costarricense podrá seguir el partido mediante la señal de Teletica y su plataforma digital oficial.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Panamá?
Los aficionados panameños tendrán múltiples opciones para seguir el partido gracias a la cobertura de las principales cadenas de televisión del país.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Panamá
- RPC TV
- TVN Panamá
- TVMax
Streaming en Panamá
- Medcom GO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Guatemala?
Los seguidores del Mundial 2026 en Guatemala podrán ver el encuentro mediante la programación deportiva de Tigo Sports, operador que cuenta con cobertura de los principales partidos del torneo y acceso a la fase eliminatoria.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Honduras?
La transmisión para Honduras estará disponible a través de Tigo Sports, señal encargada de llevar la cobertura de diversos encuentros de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Honduras
- Tigo Sports Honduras
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños podrán seguir el duelo entre Argentina y Suiza mediante la programación de Tigo Sports, que ofrecerá la cobertura completa del compromiso desde Kansas City.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en El Salvador
- Tigo Sports El Salvador
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Nicaragua?
En Nicaragua, los espectadores podrán acceder a la transmisión del partido mediante Tigo Sports, operador que forma parte de la cobertura regional del Mundial 2026.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Nicaragua
- Tigo Sports Nicaragua
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en República Dominicana?
La audiencia dominicana podrá seguir todas las incidencias del encuentro mediante CDN Deportes, una de las principales señales deportivas disponibles en el país.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en República Dominicana
- CDN Deportes
¿En qué canal transmiten Argentina vs. Suiza EN VIVO hoy en Puerto Rico?
La comunidad hispana en Puerto Rico podrá seguir el partido mediante las mismas plataformas que forman parte de la cobertura mundialista para Estados Unidos, incluyendo televisión y servicios de streaming.
Canales para ver Argentina vs. Suiza en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock
- Telemundo Deportes En Vivo