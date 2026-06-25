FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la fecha 3 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 25/06/2026.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver el partido Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO ONLINE GRATIS hoy por la fecha 3 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Curazao y Costa de Marfil disputarán este jueves 25 de junio uno de los partidos decisivos de la tercera y última jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 15:00 horas de Ecuador (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y definirá buena parte de las opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

Costa de Marfil llega con la primera opción para avanzar después de vencer a Ecuador y competir hasta los últimos minutos frente a Alemania, mientras que Curazao necesita un triunfo para seguir soñando con una histórica clasificación en su primera participación mundialista. El compromiso también será seguido de cerca por Ecuador, que a la misma hora enfrentará a Alemania en busca del otro boleto a la siguiente ronda.

En Ecuador, el partido podrá verse EN VIVO por DIRECTV Sports Ecuador, mientras que la transmisión online estará disponible mediante DGO y Paramount+.

En Estados Unidos, la cobertura oficial estará a cargo de FOX Sports 1 (FS1), Telemundo, Universo y TeleXitos, con alternativas de streaming mediante FOX One, fuboTV, Universo NOW y Telemundo Deportes En Vivo. Además, el encuentro podrá seguirse por Fútbol de Primera Radio y SiriusXM FC.

En España, los derechos de transmisión corresponden a DAZN España, DAZN Mundial 2 y Movistar Plus+, mientras que en buena parte de Sudamérica el partido podrá verse a través de DIRECTV Sports y DGO, junto con otras señales oficiales según cada país.

¿Qué canal transmite Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PaísHoraTVStreaming
Ecuador3:00 p.m.DIRECTV Sports EcuadorDGO, Paramount+
Estados Unidos (ET)4:00 p.m.FOX Sports 1, Telemundo, Universo, TeleXitosFOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
Estados Unidos (PT)1:00 p.m.FOX Sports 1, Telemundo, Universo, TeleXitosFOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
México (CT)2:00 p.m.ViX México
España10:00 p.m.Movistar Plus+DAZN España, DAZN Mundial 2
Argentina5:00 p.m.DIRECTV SportsDGO, Paramount+
Colombia3:00 p.m.DIRECTV Sports ColombiaDGO, Paramount+
Chile4:00 p.m.DIRECTV Sports ChileDGO, Paramount+
Perú3:00 p.m.DIRECTV Sports PerúDGO, Paramount+
Uruguay5:00 p.m.DIRECTV Sports UruguayDGO, AUF TV, Paramount+
Venezuela4:00 p.m.DIRECTV Sports VenezuelaDGO, inter
Bolivia4:00 p.m.Tigo Sports BoliviaEntel TV
Paraguay5:00 p.m.POPU TV
Costa Rica2:00 p.m.FOX+
Guatemala2:00 p.m.Canal 13Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
Honduras2:00 p.m.Tigo Sports Honduras
El Salvador2:00 p.m.Tigo Sports El Salvador
Nicaragua2:00 p.m.Tigo Sports Nicaragua
Panamá2:00 p.m.Tigo Sports Panamá
República Dominicana3:00 p.m.Pio Deportes

La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.

Canales de FOX Sports, Telemundo y Universo para ver Curazao vs. Costa de Marfil en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante distintas alternativas en inglés y español.

CiudadTVStreaming
Nueva YorkFOX Sports 1, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
MiamiFOX Sports 1, Telemundo 51FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
OrlandoFOX Sports 1, Telemundo 31FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
TampaFOX Sports 1, Telemundo 49FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
AtlantaFOX Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
ChicagoFOX Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
DallasFOX Sports 1, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
HoustonFOX Sports 1, Telemundo 47FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
Los ÁngelesFOX Sports 1, Telemundo 52FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
PhoenixFOX Sports 1, Telemundo 39FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

DetalleInformación
PartidoCurazao vs. Costa de Marfil
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
FechaJueves 25 de junio de 2026
Hora en Ecuador3:00 p.m.
Hora ET4:00 p.m.
Hora PT1:00 p.m.
TV en EcuadorDIRECTV Sports Ecuador
Streaming EcuadorDGO y Paramount+
TV Estados UnidosFOX Sports 1, Telemundo, Universo y TeleXitos
Streaming Estados UnidosFOX One, fuboTV, Universo NOW y Telemundo Deportes En Vivo
TV EspañaMovistar Plus+
Streaming EspañaDAZN España y DAZN Mundial 2
EstadioLincoln Financial Field
CiudadFiladelfia, Pensilvania

Costa de Marfil buscará confirmar su favoritismo para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Curazao intentará seguir haciendo historia en su debut mundialista. Con ambos equipos jugándose el pase a la siguiente ronda y Ecuador pendiente de lo que ocurra en Filadelfia, el partido promete convertirse en uno de los más emocionantes del cierre del Grupo E.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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