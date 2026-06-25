Curazao y Costa de Marfil disputarán este jueves 25 de junio uno de los partidos decisivos de la tercera y última jornada del Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia desde las 15:00 horas de Ecuador (4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT) y definirá buena parte de las opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.
Costa de Marfil llega con la primera opción para avanzar después de vencer a Ecuador y competir hasta los últimos minutos frente a Alemania, mientras que Curazao necesita un triunfo para seguir soñando con una histórica clasificación en su primera participación mundialista. El compromiso también será seguido de cerca por Ecuador, que a la misma hora enfrentará a Alemania en busca del otro boleto a la siguiente ronda.
En Ecuador, el partido podrá verse EN VIVO por DIRECTV Sports Ecuador, mientras que la transmisión online estará disponible mediante DGO y Paramount+.
En Estados Unidos, la cobertura oficial estará a cargo de FOX Sports 1 (FS1), Telemundo, Universo y TeleXitos, con alternativas de streaming mediante FOX One, fuboTV, Universo NOW y Telemundo Deportes En Vivo. Además, el encuentro podrá seguirse por Fútbol de Primera Radio y SiriusXM FC.
En España, los derechos de transmisión corresponden a DAZN España, DAZN Mundial 2 y Movistar Plus+, mientras que en buena parte de Sudamérica el partido podrá verse a través de DIRECTV Sports y DGO, junto con otras señales oficiales según cada país.
¿Qué canal transmite Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?
|País
|Hora
|TV
|Streaming
|Ecuador
|3:00 p.m.
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Estados Unidos (ET)
|4:00 p.m.
|FOX Sports 1, Telemundo, Universo, TeleXitos
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Estados Unidos (PT)
|1:00 p.m.
|FOX Sports 1, Telemundo, Universo, TeleXitos
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|México (CT)
|2:00 p.m.
|—
|ViX México
|España
|10:00 p.m.
|Movistar Plus+
|DAZN España, DAZN Mundial 2
|Argentina
|5:00 p.m.
|DIRECTV Sports
|DGO, Paramount+
|Colombia
|3:00 p.m.
|DIRECTV Sports Colombia
|DGO, Paramount+
|Chile
|4:00 p.m.
|DIRECTV Sports Chile
|DGO, Paramount+
|Perú
|3:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Paramount+
|Uruguay
|5:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Venezuela
|4:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO, inter
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Tigo Sports Bolivia
|Entel TV
|Paraguay
|5:00 p.m.
|POPU TV
|—
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|FOX+
|—
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Canal 13
|Chapin TV, Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|2:00 p.m.
|Tigo Sports Honduras
|—
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Tigo Sports El Salvador
|—
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Nicaragua
|Panamá
|2:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Panamá
|República Dominicana
|3:00 p.m.
|Pio Deportes
|—
La disponibilidad de canales y plataformas puede variar según el operador de televisión y la ubicación geográfica.
Canales de FOX Sports, Telemundo y Universo para ver Curazao vs. Costa de Marfil en Estados Unidos
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido mediante distintas alternativas en inglés y español.
|Ciudad
|TV
|Streaming
|Nueva York
|FOX Sports 1, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Miami
|FOX Sports 1, Telemundo 51
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Orlando
|FOX Sports 1, Telemundo 31
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Tampa
|FOX Sports 1, Telemundo 49
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Atlanta
|FOX Sports 1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Chicago
|FOX Sports 1, Telemundo
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Dallas
|FOX Sports 1, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Houston
|FOX Sports 1, Telemundo 47
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Los Ángeles
|FOX Sports 1, Telemundo 52
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
|Phoenix
|FOX Sports 1, Telemundo 39
|FOX One, fuboTV, Universo NOW, Telemundo Deportes En Vivo
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Curazao vs. Costa de Marfil
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo E
|Fecha
|Jueves 25 de junio de 2026
|Hora en Ecuador
|3:00 p.m.
|Hora ET
|4:00 p.m.
|Hora PT
|1:00 p.m.
|TV en Ecuador
|DIRECTV Sports Ecuador
|Streaming Ecuador
|DGO y Paramount+
|TV Estados Unidos
|FOX Sports 1, Telemundo, Universo y TeleXitos
|Streaming Estados Unidos
|FOX One, fuboTV, Universo NOW y Telemundo Deportes En Vivo
|TV España
|Movistar Plus+
|Streaming España
|DAZN España y DAZN Mundial 2
|Estadio
|Lincoln Financial Field
|Ciudad
|Filadelfia, Pensilvania
Costa de Marfil buscará confirmar su favoritismo para avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que Curazao intentará seguir haciendo historia en su debut mundialista. Con ambos equipos jugándose el pase a la siguiente ronda y Ecuador pendiente de lo que ocurra en Filadelfia, el partido promete convertirse en uno de los más emocionantes del cierre del Grupo E.