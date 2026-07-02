Otras dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este jueves 02 de julio. España se verá las caras con Austria por los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido España vs. Austria en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.
¿A qué hora juega España vs. Austria EN VIVO ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026?
|País / Región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido
|Estados Unidos (Costa Este)
|Nueva York, Miami
|15:00
|Estados Unidos (Costa Central)
|Houston, CDMX (referencia)
|14:00 / 13:00
|Estados Unidos (Costa Pacífico)
|Los Ángeles
|12:00
|México (centro)
|Ciudad de México
|13:00
|México (Pacífico)
|Tijuana
|12:00
|Colombia
|Bogotá
|14:00
|Perú
|Lima
|14:00
|Ecuador
|Quito
|14:00
|Venezuela
|Caracas
|15:00
|Chile (continental)
|Santiago
|15:00
|Argentina
|Buenos Aires
|16:00
|Uruguay
|Montevideo
|16:00
|Paraguay
|Asunción
|16:00
|Brasil (Brasilia)
|Brasilia, São Paulo
|16:00
|España (peninsular)
|Madrid
|21:00
|Portugal
|Lisboa
|20:00
|Francia
|París
|21:00
|Alemania
|Berlín
|21:00
|Italia
|Roma
|21:00
|Reino Unido
|Londres
|20:00
|Austria
|Viena
|21:00
¿Qué canal TV transmite España vs. Austria EN VIVO GRATIS y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido España - Austria EN VIVO GRATIS este jueves 02 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
|País / región
|Canales de TV probables (Mundial 2026)
|Streaming / online habitual
|Estados Unidos
|FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)
|Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX
|Argentina
|DSports en TV de paga.
|Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
|Chile
|Chilevisión, señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia
|DGO, Caracol Play, ditu, Paramount+
|Perú
|Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)
|DGO, Paramount+
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Venezuela
|Canales deportivos de TV de pago (DSports)
|DGO, Paramount+, inter
|Uruguay
|Señal deportiva de cable (DSports)
|DGO, Paramount+, AUF TV
|Brasil
|SporTV, Globo, SBT, N Sports
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
|España
|TVE La 1, TDP, La 2 Cat
|DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, TDP Play
|Alemania
|MagentaTV
|Das Erste, SRF zwei
|Reino Unido
|BBC One
|BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
|Resto de Europa
|Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)
|OTT de cada cadena o del operador local
|Internacional (viajes)
|Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos.
|Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Posibles alineaciones de España vs. Austria
- Inglaterra: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.. DT: Luis de la Fuente.
- RD Congo: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.