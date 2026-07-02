No te pierdas el partido España vs. Austria en vivo hoy por la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor
No te pierdas el partido España vs. Austria en vivo hoy por la Copa del Mundo 2026. Revise la guía de horarios oficiales y canales de TV online habilitados para el público en México y Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

Otras dos selecciones se juegan la permanencia en la Copa Mundial 2026 este jueves 02 de julio. España se verá las caras con Austria por los dieciseisavos de final en el SoFi Stadium de Inglewood, California (Estados Unidos), desde las 15:00 ET. ¿Dónde podrás ver el partido España vs. Austria en vivo y en directo online? Conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Los Ángeles, California (ESTADOS UNIDOS), 2/07/2026.- Horarios y canales para ver España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.
Los Ángeles, California (ESTADOS UNIDOS), 2/07/2026.- Horarios y canales para ver España vs. Austria por los 16avos de final del Mundial 2026. El compromiso se realizará en SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora juega España vs. Austria EN VIVO ONLINE por los 16avos de final del Mundial 2026?

País / RegiónCiudad de referenciaHora local del partido
Estados Unidos (Costa Este)Nueva York, Miami15:00
Estados Unidos (Costa Central)Houston, CDMX (referencia)14:00 / 13:00
Estados Unidos (Costa Pacífico)Los Ángeles12:00
México (centro)Ciudad de México13:00
México (Pacífico)Tijuana12:00
ColombiaBogotá14:00
PerúLima14:00
EcuadorQuito14:00
VenezuelaCaracas15:00
Chile (continental)Santiago15:00
ArgentinaBuenos Aires16:00
UruguayMontevideo16:00
ParaguayAsunción16:00
Brasil (Brasilia)Brasilia, São Paulo16:00
España (peninsular)Madrid21:00
PortugalLisboa20:00
FranciaParís21:00
AlemaniaBerlín21:00
ItaliaRoma21:00
Reino UnidoLondres20:00
AustriaViena21:00

¿Qué canal TV transmite España vs. Austria EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y streaming online para ver el partido España - Austria EN VIVO GRATIS este jueves 02 de julio por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

País / regiónCanales de TV probables (Mundial 2026)Streaming / online habitual
Estados UnidosFOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español)Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX
ArgentinaDSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports)
ChileChilevisión, señal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de ColombiaDGO, Caracol Play, ditu, Paramount+
PerúCanal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, Canal deportivo de TV por cable (DSports)DGO, Paramount+
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
VenezuelaCanales deportivos de TV de pago (DSports)DGO, Paramount+, inter
UruguaySeñal deportiva de cable (DSports)DGO, Paramount+, AUF TV
BrasilSporTV, Globo, SBT, N SportsGloboplay, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play
EspañaTVE La 1, TDP, La 2 CatDAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, TDP Play
AlemaniaMagentaTVDas Erste, SRF zwei
Reino UnidoBBC OneBBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live
Resto de EuropaTelevisiones públicas + privadas con derechos (según cada país)OTT de cada cadena o del operador local
Internacional (viajes)Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.
Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta dónde puedes ver el partido España - Austria en vivo y en directo, este jueves 2 de julio, desde el SoFi Stadium de Los Angeles, por 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Posibles alineaciones de España vs. Austria

  • Inglaterra: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.. DT: Luis de la Fuente.
  • RD Congo: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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