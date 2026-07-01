Es el turno del anfitrión en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. Este miércoles 01 de julio, mira la transmisión del partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, en un encuentro donde los locales son favoritos tras lo mostrado en la fase de grupos. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de TV de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, que van a transmitir este encuentro, para que puedas seguirlo en TV Abierta, TV Paga y streaming online.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026?
Este miércoles 01 de julio, continúa el desarrollo de la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y podrás ver el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, que podrás vivirlo a través de la señales de Telemundo y Peacock en español o FOX, FS1 y Fox One en inglés, a partir de las 8:00 p.m. ET o 5:00 p.m. PT. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|8:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|6:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|6:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|8:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|2:00 a.m. (del jueves 2 de julio)
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|7:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|8:00 p.m.
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: posibles alineaciones
- Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson; Christian Pulisic, Weston McKennie; Folarin Balogun.
- Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko.
Fecha, horario y TV para ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026
- Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos
- Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT
- Canal TV: FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)