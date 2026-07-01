Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Es el turno del anfitrión en la ronda de 16avos de final del Mundial 2026. Este miércoles 01 de julio, mira la transmisión del partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, en un encuentro donde los locales son favoritos tras lo mostrado en la fase de grupos. A continuación, te dejaré con los horarios y canales de TV de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, que van a transmitir este encuentro, para que puedas seguirlo en TV Abierta, TV Paga y streaming online.

El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)
El Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026?

Este miércoles 01 de julio, continúa el desarrollo de la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y podrás ver el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, que podrás vivirlo a través de la señales de Telemundo y Peacock en español o FOX, FS1 y Fox One en inglés, a partir de las 8:00 p.m. ET o 5:00 p.m. PT. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaParamount+, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium8:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports6:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium6:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo8:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial2:00 a.m. (del jueves 2 de julio)
ParaguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
PerúParamount+, DIRECTV Sports y DGo7:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo8:00 p.m.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: posibles alineaciones

  • Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Malik Tillman, Antonee Robinson; Christian Pulisic, Weston McKennie; Folarin Balogun.
  • Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic; Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko.

Fecha, horario y TV para ver Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Miércoles 01 de julio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos
  • Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT
  • Canal TV: FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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