Conoce los horarios y canales para ver el partido Francia vs. Suecia en vivo y en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, este martes 30 de junio, desde el MetLife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Conoce los horarios y canales para ver el partido Francia vs. Suecia en vivo y en directo, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026, este martes 30 de junio, desde el MetLife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

La que es posiblemente la máxima candidata a alcanzar la gran final del Mundial 2026 tiene una prueba de fuego. Este martes 30 de junio, no te pierdas el partido de Francia vs. Suecia EN VIVO desde el MetLife Stadium de New Jersey, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. Los galos obtuvieron puntaje perfecto en la fase de grupos, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé como los máximos goleadores y siendo superiores a cuanto rival pasó por en frente, mientras que Suecia se clasificó en el tercer lugar por detrás de Países Bajos y Japón.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Francia - Suecia por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Francia - Suecia por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora juega y qué canal transmite Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?

Este martes 30 de junio se vivirá la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Francia vs. Suecia, que podrás vivirlo a través de la señales de DIRECTV Sports en Latinoamérica; Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN y VIX Premium en México; y Telemundo Peacock, FS1, FOX y Fox One en Estados Unidos , a partir de las 3:00 p.m. CDMX o 5:00 p.m. ET. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaTelefe, TyC Sports, TV Pública, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium5:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports3:00 p.m.
EcuadorParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium3:00 p.m. CDMX
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo5:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial11:00 p.m.
ParaguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
PerúParamount+, DIRECTV Sports y DGo4:00 p.m.
UruguayParamount+, DIRECTV Sports y DGo6:00 p.m.
VenezuelaParamount+, DIRECTV Sports y DGo5:00 p.m.

Francia vs. Suecia: posibles alineaciones

  • Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.
  • Suecia: Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

Fecha, horario y TV para ver Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 30 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 3:00 p.m. Ciudad de México / 5:00 pm ET / 6:00 pm Buenos Aires
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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