La que es posiblemente la máxima candidata a alcanzar la gran final del Mundial 2026 tiene una prueba de fuego. Este martes 30 de junio, no te pierdas el partido de Francia vs. Suecia EN VIVO desde el MetLife Stadium de New Jersey, por la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. Los galos obtuvieron puntaje perfecto en la fase de grupos, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé como los máximos goleadores y siendo superiores a cuanto rival pasó por en frente, mientras que Suecia se clasificó en el tercer lugar por detrás de Países Bajos y Japón.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026?
Este martes 30 de junio se vivirá la ronda de 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Francia vs. Suecia, que podrás vivirlo a través de la señales de DIRECTV Sports en Latinoamérica; Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, TUDN y VIX Premium en México; y Telemundo Peacock, FS1, FOX y Fox One en Estados Unidos , a partir de las 3:00 p.m. CDMX o 5:00 p.m. ET. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, TV Pública, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|5:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|3:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|3:00 p.m. CDMX
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|5:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|11:00 p.m.
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|4:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|6:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|5:00 p.m.
Francia vs. Suecia: posibles alineaciones
- Francia: Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Kone, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappe.
- Suecia: Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.
Fecha, horario y TV para ver Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Martes 30 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 3:00 p.m. Ciudad de México / 5:00 pm ET / 6:00 pm Buenos Aires
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)