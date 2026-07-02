No todos los cruces de eliminación directa llegan rodeados de focos. Algunos se construyen lejos de los pronósticos, pero terminan convirtiéndose en oportunidades únicas para seguir haciendo historia. Ese es el escenario que encontrarán Suiza y Argelia este jueves 2 de julio cuando se enfrenten por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá.

La selección suiza intentará confirmar el favoritismo que suele acompañarla en las grandes competiciones internacionales, mientras que Argelia buscará prolongar el impulso que le permitió clasificarse a esta ronda tras una dramática fase de grupos. El ganador avanzará a los octavos de final y continuará soñando con una de las mayores sorpresas del torneo.

Si buscas dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy, aquí encontrarás los canales de televisión, plataformas de streaming y horarios oficiales para seguir el partido desde México, Estados Unidos, España y Latinoamérica.

En España, el partido entre Suiza y Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026 podrá seguirse mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y TDP Play, plataformas que cuentan con cobertura oficial del torneo para territorio español.

Por otro lado, en Estados Unidos, la transmisión estará disponible a través de Telemundo, FS1 y FOX Network, mientras que la cobertura online podrá seguirse mediante FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Los aficionados hispanos también tendrán acceso a la narración radial de Fútbol de Primera Radio.

En México, la cobertura oficial estará disponible mediante ViX, plataforma que ofrecerá la transmisión online del encuentro para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV.

En Sudamérica, países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela contarán con la cobertura de DIRECTV Sports (DSports) y DGO, operadores que poseen una parte importante de los derechos de transmisión del Mundial FIFA 2026. En el caso de Colombia, el compromiso también podrá verse mediante Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, Caracol Play, DGO y ditu.

Para Centroamérica, la distribución de derechos contempla distintas señales regionales. Los aficionados de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua podrán seguir el encuentro mediante Tigo Sports y ViX, mientras que en Costa Rica la cobertura estará disponible mediante FOX+ y ViX.

Por su parte, en Panamá el compromiso será emitido por RPC TV, TVN Panamá, TVMax y Telemetro, además de las plataformas Medcom GO, Tigo Sports Panamá y ViX. En República Dominicana, la transmisión oficial correrá por cuenta de Pio Deportes y ViX.

Finalmente, en Bolivia los espectadores podrán seguir Suiza vs. Argelia mediante Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay la cobertura estará disponible a través de GEN y Trece Unicanal. En Puerto Rico, el encuentro podrá verse mediante Telemundo y la plataforma de streaming NAICOM.

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026?

Las transmisiones oficiales estarán disponibles mediante señales de televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

País Hora TV Streaming España 04:00 (3 julio) DAZN Spain, Movistar Plus+ DAZN Mundial, TDP Play México 21:00 — ViX Estados Unidos (ET) 23:00 FS1, FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Estados Unidos (PT) 20:00 FS1, FOX Network, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo Argentina 00:00 (3 julio) DIRECTV Sports Argentina DGO, Paramount+ Chile 23:00 Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Paramount+ Colombia 22:00 Caracol TV, RCN TV, DIRECTV Sports Colombia Caracol Play, DGO, ditu Perú 22:00 DIRECTV Sports Perú DGO, Paramount+ Ecuador 22:00 Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Paramount+ Uruguay 00:00 (3 julio) DIRECTV Sports Uruguay DGO, AUF TV, Paramount+ Venezuela 23:00 DIRECTV Sports Venezuela DGO Bolivia 23:00 Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Paraguay 00:00 (3 julio) GEN, Trece Unicanal —

Canales de FOX y Telemundo para ver Suiza vs. Argelia EN VIVO en Estados Unidos

Los aficionados en Estados Unidos tendrán múltiples opciones para seguir el encuentro entre Suiza y Argelia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. FOX Network emitirá la señal en inglés, mientras que Telemundo ofrecerá la cobertura en español para toda la comunidad hispana.

Ciudad TV Streaming Nueva York FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Miami FOX, Telemundo 51 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Orlando FOX, Telemundo 31 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Tampa FOX, Telemundo 49 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Atlanta FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Chicago FOX, Telemundo FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Dallas FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Houston FOX, Telemundo 47 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Los Ángeles FOX, Telemundo 52 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV Phoenix FOX, Telemundo 39 FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en España?

La ronda de eliminación directa suele atraer una gran atención entre los aficionados españoles, especialmente cuando se trata de partidos que pueden definir futuros rivales de La Roja en el cuadro final del torneo. Suiza y Argelia buscarán un lugar en los octavos de final en un cruce que promete intensidad táctica y máxima tensión desde el primer minuto.

La transmisión oficial para territorio español estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y TDP Play, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro desde Vancouver.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en España

DAZN Spain

DAZN Mundial

Movistar Plus+

TDP Play

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final mediante una de las plataformas que posee cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro llega en horario nocturno para México, convirtiéndose en una de las últimas citas de la jornada mundialista.

La transmisión estará disponible a través de ViX, plataforma que permitirá ver el partido desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV con acceso a internet.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en México

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Estados Unidos?

La comunidad futbolera de Estados Unidos contará con múltiples alternativas para seguir el encuentro entre suizos y argelinos. Tanto la audiencia de habla inglesa como los aficionados hispanos dispondrán de señales oficiales para disfrutar del partido en directo.

La transmisión televisiva estará repartida entre FOX Network, FS1 y Telemundo, mientras que las opciones digitales incluirán FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo. Asimismo, los aficionados podrán seguir la narración radial mediante Fútbol de Primera Radio.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Estados Unidos

FOX Network

FS1

Telemundo

FOX One

fuboTV

Telemundo Deportes En Vivo

Fútbol de Primera Radio

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Latinoamérica?

Gran parte de Sudamérica contará con la cobertura de DIRECTV Sports (DSports) y DGO, operadores que mantienen una importante presencia en la transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dependiendo del país, la oferta televisiva se complementará con cadenas locales y plataformas digitales que permitirán seguir todas las incidencias del encuentro desde Vancouver.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Latinoamérica

DIRECTV Sports

DSports

DGO

Paramount+

Caracol TV

RCN Televisión

Teleamazonas

Chilevisión

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Colombia

DIRECTV Sports Chile

DIRECTV Sports Perú

DIRECTV Sports Ecuador

DIRECTV Sports Uruguay

DIRECTV Sports Venezuela

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Argentina?

El público argentino podrá seguir este compromiso mediante una cobertura especializada del Mundial 2026. Aunque ninguna de las dos selecciones forma parte del continente sudamericano, el partido podría influir en el desarrollo de futuras eliminatorias.

La transmisión oficial estará disponible mediante DIRECTV Sports Argentina, mientras que las opciones digitales serán DGO y Paramount+.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Argentina

DIRECTV Sports Argentina

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a una de las coberturas más amplias de la región para seguir este encuentro de dieciseisavos de final.

El partido podrá verse mediante Caracol TV, RCN Televisión y DIRECTV Sports Colombia, además de las plataformas digitales Caracol Play, DGO y ditu.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Colombia

Caracol TV

RCN Televisión

DIRECTV Sports Colombia

DSports

Caracol Play

DGO

ditu

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Chile?

La afición chilena contará con distintas alternativas para seguir este encuentro correspondiente a la fase de eliminación directa del Mundial 2026.

La cobertura estará disponible mediante Chilevisión y DIRECTV Sports Chile, mientras que la transmisión online podrá seguirse a través de DGO y Paramount+.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Chile

Chilevisión

DIRECTV Sports Chile

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Perú?

El Mundial 2026 continúa entregando cruces inesperados y uno de ellos enfrentará a Suiza y Argelia en Vancouver. Los aficionados peruanos podrán seguir este partido durante la noche mediante operadores que cuentan con los derechos oficiales de transmisión para la región.

La cobertura estará disponible mediante DIRECTV Sports Perú, mientras que las opciones digitales incluirán DGO y Paramount+, plataformas compatibles con dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Perú

DIRECTV Sports Perú

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos tendrán acceso a televisión abierta y plataformas de pago para seguir todas las incidencias del encuentro entre suizos y argelinos.

La transmisión estará disponible mediante Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador, además de las plataformas digitales DGO y Paramount+.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Ecuador

Teleamazonas

DIRECTV Sports Ecuador

DSports

DGO

Paramount+

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Uruguay?

Uruguay contará con cobertura completa para este partido correspondiente a los dieciseisavos de final. Los aficionados podrán elegir entre televisión de paga y servicios streaming para seguir el desarrollo del encuentro.

La transmisión estará disponible mediante DIRECTV Sports Uruguay, mientras que DGO, AUF TV y Paramount+ ofrecerán la cobertura online.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay

DSports

DGO

AUF TV

Paramount+

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Venezuela?

La afición venezolana también tendrá acceso a la transmisión oficial del encuentro desde Vancouver mediante los operadores que poseen derechos para la Copa Mundial FIFA 2026.

La cobertura estará disponible mediante DIRECTV Sports Venezuela y la plataforma digital DGO.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela

DSports

DGO

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Bolivia?

Bolivia contará con varias alternativas para seguir este compromiso de eliminación directa, tanto en televisión abierta como mediante operadores de televisión de paga.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Bolivia

Red Uno

Unitel

Tigo Sports Bolivia

Entel TV

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Paraguay?

La cobertura para Paraguay estará disponible mediante operadores locales que mantienen presencia en la transmisión del Mundial 2026.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por las señales de GEN y Trece Unicanal.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Paraguay

GEN

Trece Unicanal

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Costa Rica?

Los seguidores del Mundial en Costa Rica contarán con opciones digitales para seguir este encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final.

La transmisión estará disponible mediante FOX+ y ViX.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Costa Rica

FOX+

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Guatemala?

Guatemala contará con cobertura mediante operadores regionales que ofrecen una importante cantidad de encuentros del Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Guatemala

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Honduras?

Los aficionados hondureños podrán seguir el partido desde televisión y plataformas digitales autorizadas para la región.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Honduras

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en El Salvador?

La transmisión del encuentro estará disponible mediante las plataformas regionales con derechos de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en El Salvador

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Nicaragua?

Los aficionados nicaragüenses podrán seguir este partido mediante televisión y streaming para dispositivos móviles y Smart TV.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Nicaragua

Tigo Sports

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Panamá?

Panamá contará con una de las coberturas más amplias de Centroamérica para este compromiso mundialista.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Panamá

RPC TV

TVN Panamá

TVMax

Telemetro

Medcom GO

Tigo Sports Panamá

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en República Dominicana?

Los aficionados dominicanos podrán seguir este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final mediante plataformas que cuentan con derechos de transmisión para el Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el partido completo y el análisis posterior desde Vancouver.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en República Dominicana

Pio Deportes

ViX

¿En qué canal transmiten Suiza vs. Argelia EN VIVO hoy por el Mundial 2026 en Puerto Rico?

La comunidad futbolera de Puerto Rico también contará con opciones para seguir este duelo entre europeos y africanos. La señal estará disponible tanto por televisión como mediante plataformas digitales autorizadas.

Canales para ver Suiza vs. Argelia en Puerto Rico

Telemundo Puerto Rico

NAICOM