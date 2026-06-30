Dos de las selecciones que dieron mucho que hablar en la Copa Mundial 2026 medirán fuerzas en un partido que paralizará prácticamente un país. Ecuador y México se enfrentan en los dieci s ei s avo s de final en el E s tadio Azteca de la Ciudad de México de s de la s 21:00 ET . Aunque el partido Ecuador vs. México se juega en territorio mexicano, aquí te dejamos los horarios ya convertidos para Los Ángeles y la Costa Oeste, además de las principales ciudades de Ecuador y México, pensando en el público hispano que vive entre ambos países. Asimismo, conoce cuáles son las plataformas digitales, con cobertura minuto a minuto y qué canales de TV están disponibles para seguir toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

Conoce los horarios y canales de TV para ver el partido México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora juega Ecuador vs. México EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026 en California?

En Ecuador (Quito, Guayaquil) y Perú, el partido está programado para las 20:00 horas, mientras que en Ciudad de México se juega a las 19:00 horas, en pleno horario estelar. Para los hinchas que viven en California —Los Ángeles, San Diego, San José— el encuentro se verá a las 18:00 horas (6:00 p. m.), en horario de la Costa Oeste de Estados Unidos, ideal para acompañar la tarde con fútbol mundialista. En la Costa Este, ciudades como Nueva York y Miami podrán disfrutarlo a las 21:00 horas (9:00 p. m.).

¿A qué hora juega Ecuador vs. México EN VIVO ONLINE por el Mundial 2026 en el resto del mundo?

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido Estados Unidos (Costa Este) Nueva York, Miami 21:00 Estados Unidos (Costa Central) Houston, CDMX (referencia) 20:00 Estados Unidos (Costa Pacífico) Los Ángeles 18:00 México (centro) Ciudad de México 19:00 México (Pacífico) Tijuana 18:00 Colombia Bogotá 20:00 Perú Lima 20:00 Ecuador Quito 20:00 Bolivia La Paz 21:00 Venezuela Caracas 21:00 Chile (continental) Santiago 21:00 Argentina Buenos Aires 22:00 Uruguay Montevideo 22:00 Paraguay Asunción 22:00 Brasil (Brasilia) Brasilia, São Paulo 22:00 España (peninsular) Madrid 02:00 del 01/07 Portugal Lisboa 01:00 del 01/07 Francia París 02:00 del 01/07 Alemania Berlín 02:00 del 01/07 Italia Roma 02:00 del 01/07 Reino Unido Londres 01:00 del 01/07

¿Qué canal TV transmite Ecuador vs. México EN VIVO GRATIS y Streaming Online?

Los derechos de transmisión del Mundial 2026 varían por país, pero en general el partido Ecuador vs. México suele estar disponible tanto en TV (señal abierta) como online (plataformas de streaming). A continuación, conoce dónde ver el partido Ecuador - México EN VIVO GRATI S e s te martes 30 de junio por lo s dieci s ei s avo s de final de la Copa Mundial 2026 .

País / región Canales de TV probables (Mundial 2026) Streaming / online habitual Estados Unidos FOX Sports (inglés), FS1; Telemundo, Universo (español) Fox Sports App, Tubi, Peacock (señal Telemundo), app/cuentas de tu proveedor de TV México Canal 5, Azteca 7, canales deportivos de TV de paga (TUDN) ViX, apps de Televisa/TV Azteca, streaming del operador de cable/satélite Argentina DSports en TV de paga. Flow Sports, Paramount+, DGO (plataforma online de DSports) Chile Canal abierto con derechos + señal deportiva de cable (DSports) Streaming del canal abierto, app de cableoperadores (Movistar, VTR, etc.), Paramount+ Colombia Canal deportivo de TV de paga (DSports), Radio Nacional de Colombia DGO, Paramount+ Perú Canal deportivo de TV por cable (DSports) DGO, Paramount+ Ecuador Canal deportivo de TV por cable (DSports) DGO, Paramount+ Venezuela Canales deportivos de TV de pago (DSports) DGO, Paramount+, inter Uruguay Señal deportiva de cable (DSports) DGO, Paramount+, AUF TV Brasil -- Disney+ Premium, CazéTV España TVE La 1, La 2 Cat DAZN, DAZN Mundial, RTVE Play, Movistar+, fuboTV Alemania MagentaTV Das Erste, SRF zwei Reino Unido ITV 1 UK, STV Scotland ITVX, STV Player, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live Resto de Europa Televisiones públicas + privadas con derechos (según cada país) OTT de cada cadena o del operador local Internacional (viajes) Señales globales tipo Sport 24 en aviones/barcos. Sport 24, YouTubeSport 24 en ubicaciones específicas.

En Ecuador, el partido Ecuador vs. México por los 16avos de final del Mundial 2026 se verá EN VIVO a través de Teleamazonas en señal abierta y DirecTV (TV de paga), además de su señal online mediante DGO, mientras que en México, estará disponible en TV abierta por Canal 5 Televisa, Azteca 7 y Nu9ve, así como en TV de paga y streaming por TUDN y ViX, según la programación oficial del Mundial.

En Estados Unidos, incluyendo California, el partido Ecuador vs. México por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se transmitirá por cadenas nacionales como Telemundo y FOX con derechos del máximo torneo de selecciones de la FIFA y por señales en español orientadas al público latino, disponibles en paquetes de cable y en plataformas de streaming como parte de sus paquetes deportivos.

Un dato a tener siempre en cuenta es que los horarios y canales pueden variar según la programación oficial de cada país y operador de TV. Por lo tanto, se recomienda verificar la guía de canales o la app de tu proveedor antes del inicio del partido para confirmar la señal y el horario exacto.

Conoce cómo y dónde ver Telemundo Deportes en vivo el partido México vs. Ecuador por los 16vos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Mag)

Posibles alineaciones de Ecuador vs. México

Ecuador : Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece .

: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Alan Franco; Moisés Caicedo, Pedro Vite; John Yeboah, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: . México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Jesús Chávez; Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Luis Romo; Gilberto Mora, Guillermo Martínez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.