España y Argentina ya tienen definidas sus alineaciones para disputar este domingo 19 de julio la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni apuestan por sus mejores futbolistas para el partido que coronará al nuevo campeón del mundo, con un duelo estelar entre la experiencia de Lionel Messi y el talento emergente de Lamine Yamal.

¿Cómo forma España ante Argentina por la final del Mundial 2026?

La selección española mantendrá el bloque que la llevó hasta la final con Unai Simón en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri y Fabián Ruiz como doble pivote; Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena por detrás del delantero Mikel Oyarzabal, encargado de liderar el ataque de La Roja.

España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

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¿Cómo forma Argentina ante España por la final del Mundial 2026?

Por su parte, Argentina presentará un 4-4-2 con Emiliano “Dibu” Martínez bajo los tres palos; una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; un mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez serán los encargados de liderar el ataque de la Albiceleste en busca de revalidar el título mundial.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cómo es el sistema que plantean Argentina y España para la final del Mundial 2026?

El planteamiento de ambos entrenadores anticipa un choque de estilos. España intentará imponer su habitual dominio de la posesión con Rodri como eje del mediocampo y el desequilibrio de Lamine Yamal por la banda derecha, mientras que Argentina buscará combinar intensidad y transiciones rápidas con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como motores del equipo, además del despliegue de Nico González por el sector izquierdo para abastecer a Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque.

Con las alineaciones confirmadas, todo está listo para que el MetLife Stadium sea el escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará revalidar el título conseguido en Catar 2022 y sumar una cuarta estrella bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Alineaciones confirmadas de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Formación titular de Argentina para la final del Mundial 2026

🇦🇷 Argentina

Portero Emiliano Martínez Lateral derecho Gonzalo Montiel Defensa central Cristian “Cuti” Romero Defensa central Lisandro Martínez Lateral izquierdo Nicolás Tagliafico Volante derecho Rodrigo De Paul Mediocampista Enzo Fernández Mediocampista Alexis Mac Allister Volante izquierdo Nico González Delantero Lionel Messi Delantero Julián Álvarez

Formación titular de España para la final del Mundial 2026

Portero Unai Simón Defensa Pedro Porro Defensa Pau Cubarsí Defensa Aymeric Laporte Defensa Marc Cucurella Mediocampo Rodri Mediocampo Fabián Ruiz Mediocampo Lamine Yamal Mediocampo Dani Olmo Mediocampo Álex Baena Delantero Mikel Oyarzabal

Formaciones: Argentina (4-3-3) y España (4-2-3-1). Ambas selecciones presentan a sus mejores futbolistas para disputar la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.