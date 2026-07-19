EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Alineaciones confirmadas de España vs. Argentina hoy: consulta el once de Scaloni y Luis de la Fuente para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. FOTO DE NOÉ YACTAYO
EAST RUTHERFORD, NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- Alineaciones confirmadas de España vs. Argentina hoy: consulta el once de Scaloni y Luis de la Fuente para la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. FOTO DE NOÉ YACTAYO

España y Argentina ya tienen definidas sus alineaciones para disputar este domingo 19 de julio la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni apuestan por sus mejores futbolistas para el partido que coronará al nuevo campeón del mundo, con un duelo estelar entre la experiencia de Lionel Messi y el talento emergente de Lamine Yamal.

¿Cómo forma España ante Argentina por la final del Mundial 2026?

La selección española mantendrá el bloque que la llevó hasta la final con Unai Simón en la portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri y Fabián Ruiz como doble pivote; Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena por detrás del delantero Mikel Oyarzabal, encargado de liderar el ataque de La Roja.

  • España (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

¿Cómo forma Argentina ante España por la final del Mundial 2026?

Por su parte, Argentina presentará un 4-4-2 con Emiliano “Dibu” Martínez bajo los tres palos; una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; un mediocampo conformado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez serán los encargados de liderar el ataque de la Albiceleste en busca de revalidar el título mundial.

  • Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Cómo es el sistema que plantean Argentina y España para la final del Mundial 2026?

El planteamiento de ambos entrenadores anticipa un choque de estilos. España intentará imponer su habitual dominio de la posesión con Rodri como eje del mediocampo y el desequilibrio de Lamine Yamal por la banda derecha, mientras que Argentina buscará combinar intensidad y transiciones rápidas con Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister como motores del equipo, además del despliegue de Nico González por el sector izquierdo para abastecer a Lionel Messi y Julián Álvarez en ataque.

Con las alineaciones confirmadas, todo está listo para que el MetLife Stadium sea el escenario de una de las finales más esperadas de los últimos años. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina intentará revalidar el título conseguido en Catar 2022 y sumar una cuarta estrella bajo la dirección de Lionel Scaloni.

Alineaciones confirmadas de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Formación titular de Argentina para la final del Mundial 2026

🇦🇷 Argentina

PorteroEmiliano Martínez
Lateral derechoGonzalo Montiel
Defensa centralCristian “Cuti” Romero
Defensa centralLisandro Martínez
Lateral izquierdoNicolás Tagliafico
Volante derechoRodrigo De Paul
MediocampistaEnzo Fernández
MediocampistaAlexis Mac Allister
Volante izquierdoNico González
DelanteroLionel Messi
DelanteroJulián Álvarez

Formación titular de España para la final del Mundial 2026

PorteroUnai Simón
DefensaPedro Porro
DefensaPau Cubarsí
DefensaAymeric Laporte
DefensaMarc Cucurella
MediocampoRodri
MediocampoFabián Ruiz
MediocampoLamine Yamal
MediocampoDani Olmo
MediocampoÁlex Baena
DelanteroMikel Oyarzabal

Formaciones: Argentina (4-3-3) y España (4-2-3-1). Ambas selecciones presentan a sus mejores futbolistas para disputar la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC