Ecuador y México sostendrán un partido no apto para cardíacos. Tras realizar una gran fase de grupos, donde quedaron líderes, el conjunto de Javier Aguirre quiere continuar por la senda del triunfo y regalar una alegría a sus hinchas. En conferencia de prensa, el estratega mexicano advirtió la complejidad del compromiso, pero resaltó que con unión todo es posible. Por su parte, el cuadro de Sebastián Beccacece dio el golpe sobre la mesa tras derrotar a Alemania.
Alineación de México contra Ecuador
Diego Aguirre quiere un equipo intenso que pueda obligar a Ecuador al error. Por ello, no tiene previsto realizar modificaciones en su oncena que le dio tres triunfos consecutivos.
- Posible formación de México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
Edson Álvarez y Raúl Jiménez son jugadores experimentados. Ellos son los encargados de controlar el ritmo del partido. Julián Quiñones y Roberto Alvarado son las principales cartas de la selección mexicana en la ofensiva.
Alineación de Ecuador contra México
Sebastián Beccacece es un entrenador estudioso, al que no le gusta dejar nada al azar. Entiende que la principal fortaleza de su equipo es la agresividad para marcar y la explosividad en los contragolpes.
- Posible formación de Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
La principal duda radica en la presencia de Enner Valencia, figura y principal baluarte en la ofensiva. El atacante terminó el compromiso ante Alemania con molestias físicas, pero diversos reportes señalan que estará en el compromiso.