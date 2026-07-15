América TvGO EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE llevará la transmisión del encuentro entre Argentina vs. Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026. ¿A qué hora comenzará el partido? En Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 2:00 p.m., mientras que en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 4:00 p.m., y en México desde la 1:00 p.m.. En territorio peruano, el compromiso podrá verse por América TV (Canal 4) y América TV GO, mientras que en otros países de Sudamérica estará disponible mediante DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por América TvGO EN VIVO?

Los aficionados en Perú podrán disfrutar del partido entre Argentina vs. Inglaterra a través de la señal abierta de América TV (Canal 4), que transmitirá en vivo la primera semifinal del Mundial 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del encuentro, el análisis de los especialistas y todas las incidencias desde el Estadio Atlanta.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por América TvGO GO?

Quienes prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante América TV GO, la plataforma oficial del canal. Desde allí será posible acceder a la transmisión en vivo del compromiso desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV con acceso a internet.

¿Necesito pagar para ver Argentina vs. Inglaterra en América TvGO?

No necesariamente. Los usuarios podrán acceder a la transmisión de acuerdo con las condiciones de disponibilidad de América TV GO para este evento en territorio peruano. Además, el partido también será emitido por la señal abierta de América TV (Canal 4).

¿Cómo ingresar a América TvGO para ver el Mundial 2026?

Solo debes ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación de América TV GO, iniciar sesión con tu cuenta y acceder a la transmisión en vivo del partido entre Argentina vs. Inglaterra, disponible el día del encuentro.

¿En qué dispositivos puedo ver Argentina vs. Inglaterra por América TvGO?

La plataforma América TV GO es compatible con computadoras mediante navegador web, teléfonos Android, iPhone, tablets y Smart TV. De esta manera, los aficionados podrán seguir la semifinal del Mundial 2026 desde cualquier lugar con una conexión estable a internet.

¿Qué ofrece la transmisión de América TvGO para Argentina vs. Inglaterra?

La cobertura de América TV contará con una programación especial antes del inicio del partido, incluyendo análisis, alineaciones confirmadas, comentarios de especialistas y toda la información previa a la semifinal. Tras el pitazo final, también ofrecerá las reacciones, entrevistas y el resumen completo del encuentro entre Argentina vs. Inglaterra.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)