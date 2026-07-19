El grito de guerra de Messi: la arenga que encendió a Argentina en la final del Mundial (Foto: EFE)
El grito de guerra de Messi: la arenga que encendió a Argentina en la final del Mundial (Foto: EFE)

Con el marcador igualado 0-0 al término de la primera mitad, tomó la palabra en el círculo central antes de que volviera al campo para disputar el segundo tiempo de la final del frente a España.

“¡Vamos a jugarla, dale! ¡Vamos, vamos, vamos!”, fue la arenga del capitán argentino, quien buscó transmitir confianza y determinación a sus compañeros en uno de los momentos más decisivos del encuentro.

Las imágenes del breve discurso se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde los aficionados destacaron el liderazgo del ‘10’ en un partido que definía al nuevo campeón del mundo. Con ese mensaje, Messi intentó impulsar a la Albiceleste para afrontar con intensidad los últimos 45 minutos de una final cargada de tensión y emoción.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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