¡Puro respeto! Lamine Yamal y Scaloni protagonizaron emotivo saludo en plena final del Mundial (Foto: AFP)
¡Puro respeto! Lamine Yamal y Scaloni protagonizaron emotivo saludo en plena final del Mundial (Foto: AFP)

Más allá de la intensidad de la final del Mundial 2026, Lamine Yamal y Lionel Scaloni dejaron una de las imágenes más llamativas del encuentro. El joven atacante español y el técnico de Argentina se saludaron afectuosamente en dos oportunidades durante el primer tiempo: la primera, en la pausa de rehidratación por las altas temperaturas; y la segunda, luego de una falta que recibió Nicolás Tagliafico.

Ambos intercambios reflejaron el respeto y la admiración mutua entre dos protagonistas que atraviesan un gran presente deportivo. Mientras tanto, el marcador se mantiene igualado 0-0.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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