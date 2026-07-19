La Selección de Argentina sufrió un duro contratiempo en la recta final del primer tiempo de la final del Mundial 2026 frente a España. A los 43 minutos, Lisandro Martínez quedó tendido sobre el césped luego de sentir una fuerte molestia muscular cuando intentaba cubrir una jugada defensiva.
El central del Manchester United evidenció de inmediato que no podía continuar. Mientras permanecía acostado sobre el terreno de juego, Emiliano ‘Dibu’ Martínez realizó el gesto hacia el banco de suplentes para pedir el cambio, alertando al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
Tras el ingreso del equipo médico, el defensor confirmó que no estaba en condiciones de seguir disputando el encuentro. Con visibles signos de dolor, abandonó el campo y dejó preocupación en toda la delegación argentina.
Ante esta situación, Scaloni decidió enviar al campo a Nicolás Otamendi para reorganizar la última línea de la ‘Albiceleste’ en un momento clave del compromiso frente a España.