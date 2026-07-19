¡Golpe para la ‘Albiceleste’! Lisandro Martínez se lesionó y salió entre gestos de dolor en la final ante España (Foto: EFE)
¡Golpe para la ‘Albiceleste’! Lisandro Martínez se lesionó y salió entre gestos de dolor en la final ante España (Foto: EFE)

La sufrió un duro contratiempo en la recta final del primer tiempo de la final de frente a. A los 43 minutos, Lisandro Martínez quedó tendido sobre el césped luego de sentir una fuerte molestia muscular cuando intentaba cubrir una jugada defensiva.

El central del Manchester United evidenció de inmediato que no podía continuar. Mientras permanecía acostado sobre el terreno de juego, Emiliano ‘Dibu’ Martínez realizó el gesto hacia el banco de suplentes para pedir el cambio, alertando al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Tras el ingreso del equipo médico, el defensor confirmó que no estaba en condiciones de seguir disputando el encuentro. Con visibles signos de dolor, abandonó el campo y dejó preocupación en toda la delegación argentina.

Ante esta situación, Scaloni decidió enviar al campo a Nicolás Otamendi para reorganizar la última línea de la ‘Albiceleste’ en un momento clave del compromiso frente a España.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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