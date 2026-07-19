La selección de España se consagró campeona de la Copa Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina en una agónica final disputada este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. El atacante Ferran Torres se vistió de héroe al marcar el único gol del encuentro en el minuto 106 de la prórroga. Este dramático triunfo le otorga a la Roja su segunda estrella mundialista, destronando a la Albiceleste en territorio estadounidense.

El choque llegó al tiempo extra sin goles tras unos 90 minutos de intensa disputa y desgaste físico. El punto de quiebre ocurrió en el tiempo añadido (90+4′) cuando el mediocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por doble amarilla tras una fuerte entrada sobre el central Pau Cubarsí. Esta sanción obligó a los ahora ex campeones defensores a resistir toda la prórroga con un hombre menos frente a una escuadra europea que no dejó de atacar.

Durante el tiempo reglamentario, el portero Emiliano “Dibu” Martínez fue el responsable absoluto de mantener con vida al cuadro sudamericano. El arquero registró nueve atajadas clave, bloqueando disparos peligrosos de Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella. En contraste, la ofensiva argentina lució inoperante a lo largo de la tarde; no lograron un solo tiro al arco y el capitán Lionel Messi se mantuvo totalmente desconectado del circuito de juego español.

El histórico partido cerró el Mundial más grande de la historia ante más de 80.000 espectadores en el área metropolitana de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo presente en los palcos para observar el desenlace de este torneo de 48 equipos. La victoria española puso fin a un mes de intensa competencia que consolidó a Norteamérica como el epicentro absoluto del fútbol mundial en 2026.

Alineaciones confirmadas del partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Argentina (4-4-2) España (4-2-3-1) Arquero: Emiliano Martínez Arquero: Unai Simón Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico Defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás González Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal

Comparativa general entre Argentina y España en la final del Mundial 2026

Detalle Clave Selección de Argentina Selección de España Títulos Mundiales Busca su 4° estrella (1978, 1986, 2022) Busca su 2° estrella (2010) Ataque en el torneo El más goleador con

19 goles anotados Gran efectividad y posesión dominante Defensa en el torneo Superó tres prórrogas consecutivas Solo 1 gol recibido

en todo el torneo Cómo clasificó Remontó 2-1 a Inglaterra en semis Derrotó 2-0 a Francia en semis

Datos históricos y curiosidades del partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

El hito histórico de Messi : A sus 39 años, Lionel Messi disputará su tercera final de una Copa del Mundo (2014, 2022, 2026). Además, lidera la tabla de goleo actual del certamen con 8 anotaciones.

: A sus 39 años, Lionel Messi disputará su (2014, 2022, 2026). Además, lidera la tabla de goleo actual del certamen con 8 anotaciones. El cara a cara (Messi vs. Lamine Yamal) : El duelo representa el choque generacional definitivo entre el capitán argentino y la joya del Barcelona, Lamine Yamal.

: El duelo representa el choque generacional definitivo entre el capitán argentino y la joya del Barcelona, Lamine Yamal. La Finalissima pendiente : Dado que la Finalissima que debían jugar este año como campeones continentales vigentes se canceló, este partido definirá de forma absoluta la supremacía mundial.

: Dado que la Finalissima que debían jugar este año como campeones continentales vigentes se canceló, este partido definirá de forma absoluta la supremacía mundial. Historial equilibrado : Se han cruzado 14 veces en la historia, con 6 victorias para cada uno y 2 empates. Su único partido oficial previo en mundiales fue en Inglaterra 1966 (ganó Argentina 2-1).

: Se han cruzado 14 veces en la historia, con y 2 empates. Su único partido oficial previo en mundiales fue en Inglaterra 1966 (ganó Argentina 2-1). Espectáculo inédito: Por primera vez en la historia de los Mundiales, la final contará con un show de entretiempo al estilo Super Bowl con estrellas como Madonna, Shakira y Coldplay, extendiendo el descanso a 30 minutos.