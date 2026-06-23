Mientras las potencias del fútbol mundial ya celebran su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, la fase de grupos entra en su etapa culminante con una lucha frenética por los últimos boletos. Seis selecciones de renombre se encuentran en una situación crítica, dependiendo de milagros matemáticos para avanzar como uno de los mejores terceros.

Paraguay, Suecia, Escocia, Croacia, Ecuador y Bélgica se juegan la vida en esta última jornada, donde el orgullo y la supervivencia están en juego. Cada partido será una final, y la tabla de posiciones de los terceros lugares arde con la emoción de equipos que se niegan a despedirse prematuramente del torneo. La incertidumbre y el drama están garantizados en esta apasionante definición.

Tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Equipos PJ Diferencia de gol Puntos Suecia (Grupo F) 2 0 3 Escocia (Grupo C) 2 0 3 Croacia (Grupo L) 2 -1 3 Argelia* (J) 2 -2 3 Paraguay* (D) 2 -2 3 Cabo Verde (H) 2 0 2 Bélgica (G) 2 0 2 R.D. de Congo (K) 2 -1 1 República Checa (A) 2 -1 1 Ecuador (E) 2 -1 1 Bosnia (B) 2 -3 1 Senegal (I) 2 -3 1

*Argelia y Paraguay están igualados en puntos y diferencia de goles. El orden en la tabla se define por conducta deportiva. Argelia tiene -1 y Paraguay -11.

Clasifican los ocho primeros de la tabla de posiciones de los mejores terceros.

Por ahora, Suecia, Escocia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica y R.D. Congo son los clasificados como mejores terceros del Mundial 2026.

Los criterios para el desempate en la tabla de posiciones de los mejores terceros

En caso de que los equipos coincidan en puntos, la FIFA determinó diversos puntos para definir el orden en la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026.

Mejor diferencia de goles.

Goles anotados.

Tabla de Fair Play: el equipo que acumule menos puntos en tarjetas (amarilla: -1 pto; doble amarilla: -3 ptos; roja directa: -4 ptos).

Posición en el Ranking FIFA previo al Mundial.

Los posibles rivales de los mejores terceros en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

A falta de partidos para cerrar la segunda fecha, por el momento estos son los cruces de los mejores terceros en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

29 de junio: Alemania vs. Mejor tercero

30 de junio: 1 del grupo I vs. Mejor tercero

1 de julio: Estados Unidos vs. Mejor tercero

1 de julio: 1 del grupo G vs. Mejor tercero

30 de junio: México vs. Mejor tercero

1 de julio: 1 del grupo L vs. Mejor tercero

2 de julio: 1 del grupo B vs. Mejor tercero

3 de julio: 1 del grupo K vs. Mejor tercero