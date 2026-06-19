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¡Para no creerlo! Australiano Burgees en propia puerta le da el 1-0 a Estados Unidos
Estados Unidos salió decidido a ganar el partido ante Australia, y quedarse en solitario con el primer lugar del Grupo D del Mundial 2026. Apenas a los 11 minutos de juego, se puso en ventaja tras un autogol del defensor Cameron Burgess, quien no pudo despejar correctamente un peligroso centro del atacante estadounidense Folarin Balogun. Este choque es válido por la segunda fecha de la serie en el Lumen Field de Seattle. Cabe mencionar que ambas selecciones debutaron con triunfo en la competición.
MIRA EL AUTOGOL
¡QUÉ RAPIDO ESTÁ FOLARIN! Balogun desbordó, sacó el centro atrás y Burgess marcó en contra el primero de Estados Unidos vs. Australia.