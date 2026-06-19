El defensor del Swansea City de la Championship fue protagonista de un autogol que le da la ventaja a los anfitriones de la competición. (Foto: Getty)
El defensor del Swansea City de la Championship fue protagonista de un autogol que le da la ventaja a los anfitriones de la competición. (Foto: Getty)

salió decidido a ganar el partido ante , y quedarse en solitario con el primer lugar del Grupo D del . Apenas a los 11 minutos de juego, se puso en ventaja tras un autogol del defensor Cameron Burgess, quien no pudo despejar correctamente un peligroso centro del atacante estadounidense Folarin Balogun. Este choque es válido por la segunda fecha de la serie en el Lumen Field de Seattle. Cabe mencionar que ambas selecciones debutaron con triunfo en la competición.

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