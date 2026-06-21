Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Grupo G de la . ¿A qué hora empezará la transmisión? En Perú a las 2:00 p.m., igual que en Colombia y Ecuador; dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y una hora menos en México, de este domingo 21 de junio del 2026. Además, podrás ver este partido a través de las señales de DSports (DIRECTV y DGO), TyC Sports y Paramount+ en territorio latinoamericano. Ojo, no recomendamos Fútbol Libre, señal pirata. No te pierdas de los detalles que te hará vivir Depor.

Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @belgianreddevils)
Bélgica vs. Irán por la segunda fecha del Mundial 2026. (Video: @belgianreddevils)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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