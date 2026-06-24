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Brasil vs. Escocia EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN, TV Azteca y DIRECTV
Brasil vs Escocia juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo brasileño se verá por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas junto a TyC Sports en Argentina y TV Azteca 7 en México. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.
Brasil vs. Escocia: ver transmisión gratis por ESPN, TV Azteca y DIRECTV. (Video: @brasil) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.