vs juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la fase de grupos del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo brasileño se verá por Caze TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas junto a TyC Sports en Argentina y TV Azteca 7 en México. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora menos en México.

Brasil vs. Haití: ver transmisión gratis por ESPN, TV Azteca y DIRECTV. (Video: @brasil)
Brasil vs. Haití: ver transmisión gratis por ESPN, TV Azteca y DIRECTV. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC