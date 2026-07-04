vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los octavos de final del . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. En Perú el duelo se verá por América TV y América TVGO. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 12:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el sábado 4 de julio en el Estadio de Houston.

Canadá vs. Marruecos: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @canadasoccer)
Canadá vs. Marruecos: ver transmisión gratis ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO. (Video: @canadasoccer)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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