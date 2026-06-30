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Canal 5 Televisa EN VIVO, México vs. Ecuador en directo: mira gratis pro señal abierta
México vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO podrá seguirse a través de Canal 5 de Televisa, una de las señales que llevará todas las emociones de este encuentro por la tercera fecha del Mundial 2026. Además de Canal 5 de Televisa, los hinchas también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante TV Azteca 7, TUDN y ViX Premium, mientras que para el resto de Latinoamérica estarán disponibles las transmisiones de ESPN, a través de Disney+ Premium, y DSports, mediante DIRECTV y la plataforma DGO. Se recomienda utilizar únicamente señales oficiales y evitar sitios no autorizados como Fútbol Libre TV. El duelo entre mexicanos y ecuatorianos se disputará en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 8:00 p.m. (hora en Perú, con una hora menos en México).
Canal 5 Televisa EN VIVO, México vs. Ecuador en directo: mira gratis pro señal abierta. (Video: @miseleccionmx) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.