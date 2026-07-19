Llegó el día más esperado por el mundo del fútbol; hoy domingo 19 de julio España y Argentina se enfrentarán por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos, a las 16:00 horas en Paraguay y zona horaria del Este, 12:00 horas (PT), 14:00 horas (CT) y 13:00 horas (MT). El campeón de Europa y el campeón de América tendrán el ansiado compromiso que promete ser emotivo de principio a fin. La Albiceleste llegó a esta instancia de la mano de Lionel Messi. El 10 se convirtió en el líder del equipo y se impuso cuando todo estaba cuesta arriba.

La Roja tuvo un camino duro para llegar a la final. Se midió contra Portugal de Cristiano Ronaldo y Francia de Mbappé. En ambos compromisos, el equipo de Luis de la Fuente se impuso y anotó en los momentos claves del compromiso. Lamine Yamal es la gran figura y hay expectativas por su cara a cara con Messi.

¿Dónde ver Tigo Sports EN VIVO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

TiGo Sports forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Paraguay. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante las siguientes señales:

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Revisa esta nota para que sepas cuántos Mundiales tienen España y Argentina antes de la final que protagonizarán este domingo 19 de julio. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Cómo ver TiGo Online EN VIVO, España vs. Argentina por la final del Mundial 2026?

Los clientes de TiGo también podrán ver el partido mediante TiGo Online, la plataforma oficial del operador que permite acceder a la programación en vivo desde cualquier lugar con conexión a Internet.

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España vs. Argentina por la final del Mundial 2026: fecha, hora, estadio y árbitro

Dato Información Partido España vs. Argentina Competición Copa Mundial FIFA 2026 Estadio MetLife Stadium Lugar Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos. Horarios 4:00 p.m. (horario paraguayo) Canales TiGo Sports Árbitro Slavko Vinčić (Eslovenia)

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).