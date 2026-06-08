Lamine Yamal liderará a la selección española en la madrugada de este martes 9 de junio, cuando La Roja se enfrente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en su último amistoso antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será transmitido EN DIRECTO por TVE La 1 y RTVE Play para toda España, generando una enorme expectativa entre los aficionados que esperan ver en acción a una de las selecciones favoritas para luchar por el título mundial.
España afrontará el compromiso como parte de la preparación final para su debut en el Grupo H del Mundial 2026, donde compartirá zona con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Perú, por su parte, utilizará el amistoso como una oportunidad para medir fuerzas frente a una potencia europea y seguir fortaleciendo su proyecto deportivo tras quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo.
Si quieres saber dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, cómo acceder a RTVE Play, a qué hora juega España y qué canales transmitirán el encuentro en Perú, Estados Unidos y otros países, aquí encontrarás toda la información actualizada.
TL;DR del partido España vs. Perú
- Fecha en España: Martes 9 de junio de 2026
- Hora en España (Península y Baleares): 4:00 a.m.
- Hora en Islas Canarias: 3:00 a.m.
- Hora en Perú: 9:00 p.m. (lunes 8 de junio)
- Hora en México: 8:00 p.m. (lunes 8 de junio)
- Hora ET (Estados Unidos): 10:00 p.m. (lunes 8 de junio)
- Hora PT (Estados Unidos): 7:00 p.m. (lunes 8 de junio)
- TV en España: TVE La 1
- Streaming: RTVE Play
- Estadio: Cuauhtémoc
- Ciudad: Puebla, México
- Figura destacada: Lamine Yamal
¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España vs. Perú por amistoso al Mundial 2026?
La selección española afrontará su último amistoso antes del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.
Canales de TVE La 1 para ver España vs. Perú EN VIVO
|Operador
|Canal
|Movistar+
|Dial 1
|Orange TV
|Dial 1
|Vodafone TV
|Dial 1
|Mundo R
|Dial 1
|Telecable
|Dial 1
|Racctel+
|Dial 1
|Videosur
|Dial 1
|Euskaltel
|Diales 1 y 81
|Galicia R
|Dial 111
|SomTV (Andorra)
|Dial 111
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Perú por amistoso internacional?
Los aficionados que prefieran seguir el amistoso entre España y Perú por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.
Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
|Plataforma
|Disponibilidad
|Navegador web
|Sí
|Android
|Sí
|iPhone y iPad
|Sí
|Smart TV
|Sí
|Tablet
|Sí
|PC y Mac
|Sí
Descarga RTVE Play
- Google Play Store
- App Store
¿A qué hora juega España vs. Perú y qué canal transmite el amistoso internacional?
La diferencia horaria entre España y América provoca que el encuentro se dispute durante la noche del lunes 8 de junio en Perú, México y Estados Unidos, mientras que en territorio español podrá seguirse durante la madrugada del martes 9 de junio.
En España, la transmisión estará a cargo de TVE La 1 y RTVE Play. Por su parte, en Perú el amistoso podrá verse mediante América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Los horarios y señales para otros países se detallan a continuación.
Horarios, canales TV y streaming para ver España vs. Perú EN VIVO
|Países
|Horario
|Canales TV
|Streaming
|España (Península y Baleares)
|4:00 a.m. (martes 9 de junio)
|TVE La 1
|RTVE Play
|España (Islas Canarias)
|3:00 a.m. (martes 9 de junio)
|TVE La 1
|RTVE Play
|Perú
|9:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|América TV, ATV, Movistar Deportes
|América TVGO, Movistar TV App
|México
|8:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Estados Unidos (ET)
|10:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Estados Unidos (PT)
|7:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Argentina
|11:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Chile
|10:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Colombia
|9:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Ecuador
|9:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Uruguay
|11:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Paraguay
|10:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Venezuela
|10:00 p.m. (lunes 8 de junio)
|Sin confirmar
|Sin confirmar
¿Cómo ver el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados españoles y latinoamericanos que residan en Estados Unidos podrán seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión del torneo.
Canales y plataformas para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos
|Plataforma
|Idioma
|Cobertura
|Telemundo Deportes
|Español
|Partidos en vivo
|Universo
|Español
|Partidos seleccionados
|Peacock
|Español
|Streaming del torneo
|Telemundo Deportes Ahora
|Español
|Cobertura digital
|FOX
|Inglés
|Partidos en vivo
|FS1
|Inglés
|Partidos seleccionados
|FOX Deportes
|Español
|Cobertura complementaria
|FOX One
|Inglés
|Streaming
|FOXSports.com
|Inglés
|Streaming y contenido digital
¿Dónde se jugará España vs. Perú?
El amistoso internacional se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de México y casa habitual del Club Puebla.
Datos del Estadio Cuauhtémoc
|Información
|Detalle
|Estadio
|Cuauhtémoc
|Ciudad
|Puebla
|Estado
|Puebla
|País
|México
|Dirección
|Calzada Ignacio Zaragoza 666
|Código Postal
|72270
|Capacidad
|Más de 51,000 espectadores
|Superficie
|Césped natural
|Inauguración
|1968
Ubicado al noreste de la ciudad de Puebla, el recinto ha sido sede de importantes competiciones internacionales y volverá a recibir un encuentro de selecciones con gran expectativa entre los aficionados.
FAQ del partido España vs. Perú
¿Qué canal transmite España vs. Perú EN DIRECTO en España?
TVE La 1 transmitirá el amistoso para toda España.
¿Dónde ver España vs. Perú ONLINE?
A través de RTVE Play.
¿A qué hora juega España vs. Perú en España?
A las 4:00 a.m. del martes 9 de junio en la Península y Baleares, y a las 3:00 a.m. en las Islas Canarias.
¿Qué canales transmiten España vs. Perú en Perú?
América Televisión, ATV y Movistar Deportes.
¿Quién es la principal figura de España?
Lamine Yamal aparece como una de las grandes atracciones de La Roja para este amistoso internacional.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España - Perú por amistoso 2026
|Dato
|Información
|Partido
|España vs. Perú
|Fecha en España
|Martes 9 de junio de 2026
|Hora Península
|4:00 a.m.
|Hora Canarias
|3:00 a.m.
|Hora Perú
|9:00 p.m.
|TV España
|TVE La 1
|Streaming
|RTVE Play
|Grupo Mundialista
|H (Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde)
|Estadio
|Cuauhtémoc
|Ciudad
|Puebla, México
|Figura destacada
|Lamine Yamal
Más allá del resultado, el amistoso permitirá observar el estado futbolístico de una selección española que buscará llegar en plenitud al Mundial 2026. La Roja llegará a la cita mundialista como una de las principales candidatas al título y utilizará el duelo frente a Perú para ultimar detalles antes de su estreno en el Grupo H.