Lamine Yamal liderará a la selección española en la madrugada de este martes 9 de junio , cuando La Roja se enfrente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en su último amistoso antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro será transmitido EN DIRECTO por TVE La 1 y RTVE Play para toda España, generando una enorme expectativa entre los aficionados que esperan ver en acción a una de las selecciones favoritas para luchar por el título mundial.

España afrontará el compromiso como parte de la preparación final para su debut en el Grupo H del Mundial 2026, donde compartirá zona con Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. Perú, por su parte, utilizará el amistoso como una oportunidad para medir fuerzas frente a una potencia europea y seguir fortaleciendo su proyecto deportivo tras quedarse fuera de la próxima Copa del Mundo.

Si quieres saber dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, cómo acceder a RTVE Play, a qué hora juega España y qué canales transmitirán el encuentro en Perú, Estados Unidos y otros países, aquí encontrarás toda la información actualizada.

TL;DR del partido España vs. Perú

Fecha en España: Martes 9 de junio de 2026

Hora en España (Península y Baleares): 4:00 a.m.

Hora en Islas Canarias: 3:00 a.m.

Hora en Perú: 9:00 p.m. (lunes 8 de junio)

Hora en México: 8:00 p.m. (lunes 8 de junio)

Hora ET (Estados Unidos): 10:00 p.m. (lunes 8 de junio)

Hora PT (Estados Unidos): 7:00 p.m. (lunes 8 de junio)

TV en España: TVE La 1

Streaming: RTVE Play

Estadio: Cuauhtémoc

Ciudad: Puebla, México

Figura destacada: Lamine Yamal

¿Dónde ver TVE La 1 EN DIRECTO, España vs. Perú por amistoso al Mundial 2026?

La selección española afrontará su último amistoso antes del Mundial 2026 y los aficionados podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante TVE La 1, señal que llevará la cobertura completa desde el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La cadena pública española mantiene una amplia cobertura deportiva y suele acompañar los compromisos de La Roja con programación especial, análisis y contenidos previos y posteriores al partido.

Canales de TVE La 1 para ver España vs. Perú EN VIVO

Operador Canal Movistar+ Dial 1 Orange TV Dial 1 Vodafone TV Dial 1 Mundo R Dial 1 Telecable Dial 1 Racctel+ Dial 1 Videosur Dial 1 Euskaltel Diales 1 y 81 Galicia R Dial 111 SomTV (Andorra) Dial 111

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Perú por amistoso internacional?

Los aficionados que prefieran seguir el amistoso entre España y Perú por internet podrán hacerlo mediante RTVE Play, la plataforma oficial de streaming de Radio Televisión Española.

Además de las transmisiones deportivas, RTVE Play ofrece acceso a series, películas, documentales, programas de radio y contenidos exclusivos para dispositivos móviles y televisores inteligentes.

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¿A qué hora juega España vs. Perú y qué canal transmite el amistoso internacional?

La diferencia horaria entre España y América provoca que el encuentro se dispute durante la noche del lunes 8 de junio en Perú, México y Estados Unidos, mientras que en territorio español podrá seguirse durante la madrugada del martes 9 de junio.

En España, la transmisión estará a cargo de TVE La 1 y RTVE Play. Por su parte, en Perú el amistoso podrá verse mediante América Televisión, ATV y Movistar Deportes. Los horarios y señales para otros países se detallan a continuación.

Horarios, canales TV y streaming para ver España vs. Perú EN VIVO

Países Horario Canales TV Streaming España (Península y Baleares) 4:00 a.m. (martes 9 de junio) TVE La 1 RTVE Play España (Islas Canarias) 3:00 a.m. (martes 9 de junio) TVE La 1 RTVE Play Perú 9:00 p.m. (lunes 8 de junio) América TV, ATV, Movistar Deportes América TVGO, Movistar TV App México 8:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Estados Unidos (ET) 10:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Estados Unidos (PT) 7:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Argentina 11:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Chile 10:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Colombia 9:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Ecuador 9:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Uruguay 11:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Paraguay 10:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar Venezuela 10:00 p.m. (lunes 8 de junio) Sin confirmar Sin confirmar

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Estados Unidos?

Los aficionados españoles y latinoamericanos que residan en Estados Unidos podrán seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 mediante las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión del torneo.

Canales y plataformas para ver el Mundial 2026 en Estados Unidos

Plataforma Idioma Cobertura Telemundo Deportes Español Partidos en vivo Universo Español Partidos seleccionados Peacock Español Streaming del torneo Telemundo Deportes Ahora Español Cobertura digital FOX Inglés Partidos en vivo FS1 Inglés Partidos seleccionados FOX Deportes Español Cobertura complementaria FOX One Inglés Streaming FOXSports.com Inglés Streaming y contenido digital

¿Dónde se jugará España vs. Perú?

El amistoso internacional se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de México y casa habitual del Club Puebla.

Datos del Estadio Cuauhtémoc

Información Detalle Estadio Cuauhtémoc Ciudad Puebla Estado Puebla País México Dirección Calzada Ignacio Zaragoza 666 Código Postal 72270 Capacidad Más de 51,000 espectadores Superficie Césped natural Inauguración 1968

Ubicado al noreste de la ciudad de Puebla, el recinto ha sido sede de importantes competiciones internacionales y volverá a recibir un encuentro de selecciones con gran expectativa entre los aficionados.

FAQ del partido España vs. Perú

¿Qué canal transmite España vs. Perú EN DIRECTO en España?

TVE La 1 transmitirá el amistoso para toda España.

¿Dónde ver España vs. Perú ONLINE?

A través de RTVE Play.

¿A qué hora juega España vs. Perú en España?

A las 4:00 a.m. del martes 9 de junio en la Península y Baleares, y a las 3:00 a.m. en las Islas Canarias.

¿Qué canales transmiten España vs. Perú en Perú?

América Televisión, ATV y Movistar Deportes.

¿Quién es la principal figura de España?

Lamine Yamal aparece como una de las grandes atracciones de La Roja para este amistoso internacional.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España - Perú por amistoso 2026

Dato Información Partido España vs. Perú Fecha en España Martes 9 de junio de 2026 Hora Península 4:00 a.m. Hora Canarias 3:00 a.m. Hora Perú 9:00 p.m. TV España TVE La 1 Streaming RTVE Play Grupo Mundialista H (Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde) Estadio Cuauhtémoc Ciudad Puebla, México Figura destacada Lamine Yamal

Más allá del resultado, el amistoso permitirá observar el estado futbolístico de una selección española que buscará llegar en plenitud al Mundial 2026. La Roja llegará a la cita mundialista como una de las principales candidatas al título y utilizará el duelo frente a Perú para ultimar detalles antes de su estreno en el Grupo H.