La Copa Mundial FIFA 2026 levanta el telón para una selección que busca recuperar el prestigio perdido en los últimos años. Alemania debutará este domingo 14 de junio frente a Curazao en la primera jornada del Grupo E, en un partido que enfrentará a una de las naciones más exitosas de la historia del fútbol contra el país más pequeño que participa en esta edición del torneo.

La Mannschaft llega al NRG Stadium de Houston con una nueva generación llamada a liderar el futuro del fútbol alemán. Jamal Musiala, Florian Wirtz, Leroy Sané y Kai Havertz encabezan un proyecto renovado bajo la dirección de Julian Nagelsmann, mientras Manuel Neuer disputará el quinto Mundial de su carrera como el único superviviente del equipo campeón en Brasil 2014.

Si quieres ver el partido Alemania vs. Curazao EN DIRECTO desde tu teléfono móvil, ordenador, tablet o Smart TV, TVE La 1 HD y RTVE Play serán algunas de las opciones disponibles para seguir la transmisión en España. A continuación, te contamos los canales, horarios y plataformas para no perderte ningún detalle del estreno alemán en la Copa Mundial FIFA 2026.

TL;DR del Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026

⚽ Partido: Alemania vs. Curazao

🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026

📅 Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

🕛 Hora en España: 19:00 horas (peninsular)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

🏟️ Estadio: NRG Stadium

📍 Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)

🥅 Debut de Alemania en el Grupo E👟 Curazao disputa el primer Mundial de su historia

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026?

La señal de TVE La 1 HD estará disponible en abierto para toda España y también mediante los principales operadores de televisión del país. De esta manera, los aficionados podrán seguir EN DIRECTO el debut de Alemania frente a Curazao en la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar Plus+

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Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

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Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

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HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido entre Alemania y Curazao este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del grupo C del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026 en streaming?

RTVE Play ofrecerá la transmisión online del partido entre Alemania y Curazao para los usuarios que prefieran seguir el encuentro desde dispositivos conectados a internet. La plataforma permitirá acceder a la cobertura en directo desde cualquier lugar de España.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO Alemania vs. Curazao por la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: Alemania vs. Curazao

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

📅 Fecha: Domingo 14 de junio de 2026🕛 Hora: 19:00 horas (España peninsular)

🏟️ Estadio: NRG Stadium

📍 Ciudad: Houston, Texas (Estados Unidos)👨‍⚖️ Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos)

📺 TV: TVE La 1 HD, La 2 Catalunya y Movistar+

📱 Streaming: RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España

Alemania afronta su estreno mundialista con la obligación de dejar atrás los tropiezos sufridos en Rusia 2018 y Catar 2022. Con una generación liderada por Musiala y Wirtz, los teutones parten como favoritos frente a una Curazao que ya ha hecho historia con su clasificación a Estados Unidos 2026. Los aficionados españoles podrán seguir todas las emociones del encuentro EN DIRECTO y GRATIS a través de TVE La 1 HD y RTVE Play desde las 19:00 horas del domingo 14 de junio.

Alemania y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo E desde el NRG Stadium de Houston, Texas (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Peacock TV, La 1 HD, RTVE Play, Telefe, Pio Deportes, Chilevisión y ViX Premium. (VIDEO DE RAMESHWAR PANDY EN X DE @Rameshwar8285)