La Copa Mundial FIFA 2026 conocerá a su nuevo campeón este domingo cuando Argentina y España disputen la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey). El vigente campeón del mundo y el actual monarca de Europa protagonizarán el partido más esperado del torneo, con una nueva estrella en juego y millones de aficionados pendientes del desenlace.
La selección dirigida por Lionel Scaloni intentará defender el título conquistado en Catar 2022 en el que será el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo. Del otro lado estará una España que ha consolidado un equipo sólido y competitivo durante el campeonato, impulsada por el talento de Lamine Yamal y el liderazgo de Rodri, con la ilusión de conquistar su segundo Mundial.
Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. España, qué canal transmite la final y dónde verla EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por la Copa Mundial FIFA 2026.
TL;DR del Argentina vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe
- Argentina enfrenta a España por la final del Mundial FIFA 2026.
- Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.
- La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.
- El partido se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium.
- El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT; 21:00 de Madrid).
¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
Telefe será una de las señales encargadas de transmitir la final entre Argentina y España para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.
Telefe ofrecerá una cobertura especial desde el MetLife Stadium, con programación previa al encuentro, el relato completo del partido y el análisis posterior de la definición del Mundial.
Canales de Telefe en Argentina
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 11
|Cablevisión Flow
|Canal 10
|Super Canal
|Canal 10
|TeleRed
|Canal 10
|Movistar TV
|Canal 10
|Telecentro
|Canal 12
|Megacable
|Canal 17
|DIRECTV
|Canal 123 (SD) / 1123 (HD)
|Cablevideo
|Canal 603
|Flow Digital
|Canal 80.5
Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?
Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad.
Canales de Telefe por provincia en Argentina
|Provincia
|Ciudad principal
|Canal abierto
|Buenos Aires (AMBA)
|Buenos Aires
|Telefe Canal 11
|Córdoba
|Córdoba Capital
|Telefe Córdoba Canal 8
|Santa Fe
|Rosario
|Telefe Rosario Canal 5
|Santa Fe
|Santa Fe Capital
|Telefe Santa Fe Canal 13
|Buenos Aires
|Mar del Plata
|Canal 8
|Buenos Aires
|Bahía Blanca
|El Nueve TV (Canal 9)
|Mendoza
|Mendoza
|Canal 9 Televida
|Tucumán
|San Miguel de Tucumán
|El Ocho TV (Canal 8)
|Salta
|Salta
|El Once TV (Canal 11)
|Neuquén
|Neuquén
|Canal 7
|Jujuy
|San Salvador de Jujuy
|Canal 7
|Corrientes
|Corrientes
|13 Max
|Misiones
|Posadas
|Canal 2
|San Juan
|San Juan
|Canal 8
|Santiago del Estero
|Santiago del Estero
|Canal 7
|San Luis
|San Luis
|San Luis+ (Canal 13)
|Córdoba
|Río Cuarto
|Canal 13 Río Cuarto
¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?
Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone y iPad
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV compatibles
- Chromecast
- Dispositivos de transmisión compatibles
Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.
¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?
Pablo Giralt encabezará la transmisión de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 por Telefe junto con Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el MetLife Stadium, Sofía Martínez aportará toda la información desde el campo de juego, mientras que Manuel Olivari completará la cobertura con entrevistas, reportes y las reacciones de los protagonistas antes y después del encuentro.
¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?
Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para transmitir los partidos de la selección argentina durante la Copa Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse mediante la señal abierta del canal y también a través de las plataformas digitales habilitadas para la transmisión online.
¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?
Argentina y España disputan la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).
- Argentina: 16:00 horas
- Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.
- Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.
- México (CDMX): 2:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Chile: 4:00 p.m.
- España: 21:00 horas
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. España por la final del Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Final
|Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|Hora
|16:00 (Argentina)
|TV abierta
|Telefe y TV Pública
|TV paga
|TyC Sports y DIRECTV Sports
|Streaming
|Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. España por el Mundial 2026
¿Qué canal transmite Argentina vs. España en Argentina?
La final será transmitida por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.
¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?
Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en las distintas provincias del país.
¿Dónde ver Argentina vs. España online?
La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.
¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?
Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.
¿Juega Lionel Messi hoy?
Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni y disputará la final del Mundial 2026 frente a España.
¿Quién será el campeón del Mundial 2026?
Argentina y España buscarán conquistar el título en la gran final. La Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Catar 2022, mientras que La Roja aspira a levantar la segunda Copa del Mundo de su historia.
Análisis de Noé Yactayo
“La final reúne a las dos selecciones que mejor evolucionaron a lo largo del torneo. Argentina encontró nuevamente en Lionel Messi al futbolista capaz de cambiar cualquier partido, pero también recuperó la solidez colectiva que la convirtió en campeona del mundo hace cuatro años. Las remontadas frente a Egipto e Inglaterra reforzaron la convicción de un grupo que nunca dejó de competir, incluso en los momentos más complejos del campeonato.”
“España llega con argumentos diferentes, aunque igual de sólidos. El conjunto de Luis de la Fuente ha priorizado el orden colectivo, el control del balón y la fortaleza defensiva para instalarse en la final. Rodri volvió a convertirse en el eje del equipo, mientras que Lamine Yamal representa el desequilibrio ofensivo capaz de decidir una final con una sola acción. La mezcla entre experiencia y juventud ha sido una de las grandes fortalezas de La Roja durante el Mundial.”
“Más allá de la rivalidad entre Messi y Lamine Yamal, esta final también enfrenta dos modelos futbolísticos que han demostrado ser eficaces. Argentina intentará imponer la jerarquía y el carácter competitivo que la acompañan desde Catar 2022, mientras que España buscará controlar el ritmo del partido mediante la posesión y la presión organizada. En un escenario de tanta igualdad, los detalles, la eficacia en las áreas y la capacidad para gestionar la presión terminarán marcando la diferencia en la lucha por el título mundial.”