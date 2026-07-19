La Copa Mundial FIFA 2026 conocerá a su nuevo campeón este domingo cuando Argentina y España disputen la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey). El vigente campeón del mundo y el actual monarca de Europa protagonizarán el partido más esperado del torneo, con una nueva estrella en juego y millones de aficionados pendientes del desenlace.

La selección dirigida por Lionel Scaloni intentará defender el título conquistado en Catar 2022 en el que será el último partido de Lionel Messi en una Copa del Mundo. Del otro lado estará una España que ha consolidado un equipo sólido y competitivo durante el campeonato, impulsada por el talento de Lamine Yamal y el liderazgo de Rodri, con la ilusión de conquistar su segundo Mundial.

Para los aficionados argentinos, Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país, mientras que Mi Telefe ofrecerá la cobertura vía streaming para dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV. A continuación, revisa a qué hora juega Argentina vs. España, qué canal transmite la final y dónde verla EN VIVO y ONLINE desde Argentina y otros países por la Copa Mundial FIFA 2026.

TL;DR del Argentina vs. España EN VIVO hoy por el Mundial 2026 por Telefe

Argentina enfrenta a España por la final del Mundial FIFA 2026.

Telefe transmitirá el encuentro en señal abierta para todo el país.

La cobertura online estará disponible mediante Mi Telefe.

El partido se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium .

en el . El inicio está previsto para las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT; 21:00 de Madrid).

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Telefe será una de las señales encargadas de transmitir la final entre Argentina y España para todo el territorio nacional. Los espectadores podrán seguir el partido de manera gratuita mediante televisión abierta y a través de las estaciones afiliadas que forman parte de la red del canal en distintas provincias.

Telefe ofrecerá una cobertura especial desde el MetLife Stadium, con programación previa al encuentro, el relato completo del partido y el análisis posterior de la definición del Mundial.

Canales de Telefe en Argentina

Operador Canal Señal abierta Canal 11 Cablevisión Flow Canal 10 Super Canal Canal 10 TeleRed Canal 10 Movistar TV Canal 10 Telecentro Canal 12 Megacable Canal 17 DIRECTV Canal 123 (SD) / 1123 (HD) Cablevideo Canal 603 Flow Digital Canal 80.5

Además de Telefe, el partido también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe EN VIVO GRATIS por señal abierta en Argentina?

Telefe tiene una red de canales propios y afiliados que permiten que su programación llegue a casi todo el país. Estos son los principales canales por provincia y ciudad.

Canales de Telefe por provincia en Argentina

Provincia Ciudad principal Canal abierto Buenos Aires (AMBA) Buenos Aires Telefe Canal 11 Córdoba Córdoba Capital Telefe Córdoba Canal 8 Santa Fe Rosario Telefe Rosario Canal 5 Santa Fe Santa Fe Capital Telefe Santa Fe Canal 13 Buenos Aires Mar del Plata Canal 8 Buenos Aires Bahía Blanca El Nueve TV (Canal 9) Mendoza Mendoza Canal 9 Televida Tucumán San Miguel de Tucumán El Ocho TV (Canal 8) Salta Salta El Once TV (Canal 11) Neuquén Neuquén Canal 7 Jujuy San Salvador de Jujuy Canal 7 Corrientes Corrientes 13 Max Misiones Posadas Canal 2 San Juan San Juan Canal 8 Santiago del Estero Santiago del Estero Canal 7 San Luis San Luis San Luis+ (Canal 13) Córdoba Río Cuarto Canal 13 Río Cuarto

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO ONLINE por Internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone y iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV compatibles

Chromecast

Dispositivos de transmisión compatibles

Solo será necesario ingresar al sitio web o a la aplicación oficial de Mi Telefe con una conexión estable a internet.

¿Quién relata los partidos de Argentina hoy en Telefe?

Pablo Giralt encabezará la transmisión de la final de la Copa Mundial FIFA 2026 por Telefe junto con Juan Pablo Varsky en los comentarios. Desde el MetLife Stadium, Sofía Martínez aportará toda la información desde el campo de juego, mientras que Manuel Olivari completará la cobertura con entrevistas, reportes y las reacciones de los protagonistas antes y después del encuentro.

¿Telefe transmite gratis el Mundial 2026?

Sí. Telefe forma parte de los canales con derechos para transmitir los partidos de la selección argentina durante la Copa Mundial FIFA 2026. Los encuentros incluidos en su cobertura pueden verse mediante la señal abierta del canal y también a través de las plataformas digitales habilitadas para la transmisión online.

¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?

Argentina y España disputan la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (ET): 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos (PT): 12:00 p.m.

12:00 p.m. México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 21:00 horas

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Final Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Hora 16:00 (Argentina) TV abierta Telefe y TV Pública TV paga TyC Sports y DIRECTV Sports Streaming Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el Argentina vs. España por el Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. España en Argentina?

La final será transmitida por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Telefe gratis en Argentina?

Telefe puede verse sin costo mediante el Canal 11 de televisión abierta en Buenos Aires y a través de la red de estaciones afiliadas del canal en las distintas provincias del país.

¿Dónde ver Argentina vs. España online?

La transmisión online estará disponible mediante Mi Telefe, DGO y TyC Sports Play.

¿Se puede ver Mi Telefe desde el celular?

Sí. La plataforma es compatible con teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y Smart TV compatibles.

¿Juega Lionel Messi hoy?

Sí. El capitán argentino integra la convocatoria de Lionel Scaloni y disputará la final del Mundial 2026 frente a España.

¿Quién será el campeón del Mundial 2026?

Argentina y España buscarán conquistar el título en la gran final. La Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Catar 2022, mientras que La Roja aspira a levantar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).

Análisis de Noé Yactayo

“La final reúne a las dos selecciones que mejor evolucionaron a lo largo del torneo. Argentina encontró nuevamente en Lionel Messi al futbolista capaz de cambiar cualquier partido, pero también recuperó la solidez colectiva que la convirtió en campeona del mundo hace cuatro años. Las remontadas frente a Egipto e Inglaterra reforzaron la convicción de un grupo que nunca dejó de competir, incluso en los momentos más complejos del campeonato.”

“España llega con argumentos diferentes, aunque igual de sólidos. El conjunto de Luis de la Fuente ha priorizado el orden colectivo, el control del balón y la fortaleza defensiva para instalarse en la final. Rodri volvió a convertirse en el eje del equipo, mientras que Lamine Yamal representa el desequilibrio ofensivo capaz de decidir una final con una sola acción. La mezcla entre experiencia y juventud ha sido una de las grandes fortalezas de La Roja durante el Mundial.”

“Más allá de la rivalidad entre Messi y Lamine Yamal, esta final también enfrenta dos modelos futbolísticos que han demostrado ser eficaces. Argentina intentará imponer la jerarquía y el carácter competitivo que la acompañan desde Catar 2022, mientras que España buscará controlar el ritmo del partido mediante la posesión y la presión organizada. En un escenario de tanta igualdad, los detalles, la eficacia en las áreas y la capacidad para gestionar la presión terminarán marcando la diferencia en la lucha por el título mundial.”