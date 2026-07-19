Argentina vs. España se enfrentarán este domingo 19 de julio, en el compromiso correspondiente a la gran final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan los equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio de Nueva York (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

¿En qué canal ver Argentina vs. España en Perú?

En Perú, la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España será transmitida por América TV (Canal 4) y DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante América tvGO, DGO, Disney+ Premium y Paramount+. El partido comenzará a las 2:00 p.m. (hora peruana).

¿En qué canal ver Argentina vs. España en España?

Los aficionados en España podrán seguir el encuentro por La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. La semifinal arrancará a las 9:00 p.m. (hora peninsular española).

¿En qué canal ver Argentina vs. España en Argentina?

En Argentina, el compromiso será transmitido por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports y Flow Sports. También estará disponible en DGO, Disney+ Premium y Paramount+ para quienes prefieran seguir el partido por streaming.

¿En qué canal ver Argentina vs. España en México?

En México, el partido podrá verse por Canal 5, TUDN y TV Azteca 7, además de las plataformas ViX y los servicios digitales de Azteca Deportes. La transmisión iniciará a la 1:00 p.m. (hora del centro de México).

¿En qué canal ver Argentina vs. España en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán disfrutar de la semifinal por Gol Caracol, Canal RCN y DSports. En streaming, el partido estará disponible mediante Ditu y DGO, con cobertura completa desde la previa hasta el análisis posterior.

¿En qué canal ver Argentina vs. España en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el encuentro será transmitido por FOX, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock, fuboTV y Tubi, dependiendo del idioma y la plataforma elegida. El duelo comenzará a las 4:00 p.m. (ET).

¿A qué hora juegan Argentina vs. España en distintos países?

La final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Nueva York, Estados Unidos. El partido comenzará a las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Bolivia, Venezuela y Chile; 4:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil; 1:00 p.m. en México (hora del centro); 9:00 p.m. en España; 8:00 p.m. en Reino Unido; y en Estados Unidos se jugará a las 4:00 p.m. (ET), 3:00 p.m. (CT), 2:00 p.m. (MT) y 1:00 p.m. (PT).