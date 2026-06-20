Ecuador saldrá por su primer triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Curazao este sábado 20 de junio a partir de las 7 pm hora de Quito / 8 pm ET / 5 pm PT en el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL en Misuri. El cruce marcará una dura prueba tanto para la selección ecuatoriana como la curazoleña en territorio estadounidense, ya que en juego está la posibilidad de clasificar a dieciseisavos de final. Para los aficionados que buscan saber en qué canal ver Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy, te compartimos una completa guía de la cobertura televisiva y por streaming en EE.UU. para no perderte este duelo que genera un fuerte interés entre los aficionados del fútbol.

KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 20/06/2026.- Lista de canales des televisión y servicios streaming para ver partido Ecuador vs. Curazao EN VIVO GRATIS ONLINE hoy por la Jornada 2 del grupo E del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿En qué canal ver Ecuador vs. Curazao por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en EE.UU.?

El partido Ecuador vs. Curazao válido por la segunda jornada del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 20 de junio en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

Canales de televisión Streaming Fox Sports 1 y Telemundo fuboTV, Peacock, FOX One y Futbol de Primera Radio

Asimismo, el encuentro se podrá visualizar en territorio estadounidense a través de fuboTV (que ofrece un periodo de prueba gratis de 5 días para nuevos suscriptores) y Fútbol de Primera Radio.

Señal de Win Sports EN VIVO para ver la transmisión de Ecuador vs. Curazao en directo, este sábado 20 de junio, por la Jornada 2 del Grupo E del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿En qué canal ver Ecuador vs. Curazao por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el resto del mundo?

El partido Ecuador vs. Curazao válido por la Fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 se podrá ver en Estados Unidos este sábado 20 de junio (y domingo 21, dependiendo del huso horario) en los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming:

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei y MagentaTV

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+

Brasil: Disney+ Premium Brazil y CazéTV

Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV y Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur y Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Disney+ Premium Sur e inter

Costa Rica: FOX+

El Salvador: Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 20 de junio por la Jornada 2 del Grupo E desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas, DGO, ESPN, FLOW Sports, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE FEF EN X DE @FEFecuador)