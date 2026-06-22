Argentina, con Lionel Messi como su principal figura, buscará clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por la segunda fecha del Grupo J, la ‘Albiceleste’ enfrentará a Austria en el Dallas Stadium, Arlington, hoy lunes 22 de junio, desde las 2:00 p.m. (en Buenos Aires), 10:00 a.m. (PT) y 7:00 p.m. (Madrid). Este compromiso es importante para los actuales campeones del mundo; por ello, Lionel Scaloni alineará su mejor once.

El debut ante Argelia dejó gratas sensaciones y los hinchas se ilusionan con continuar por ese camino. Lionel Messi brilló, anotó tres goles y está a un tanto de coronarse como el máximo goleador en los Mundiales, un hito que le pertenece a Miroslav Klose.

¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO con Messi en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido entre Argentina contra Austria será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports 1, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

Sintonice la señal de Telemundo Deportes Ahora en vivo y sepa dónde ver el partido Argentina vs. Austria gratis por Peacock TV. Siga la transmisión oficial de fútbol online en EE.UU. por el Mundial. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Dónde ver Argentina vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO con Lionel Messi en España?

Si te encuentras en España y quieres ver el partidazo entre Argentina contra Austria EN VIVO y EN DIRECTO, con Lionel Messi, por el Mundial 2026, debes sintonizar los siguientes canales: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y La 2 Cat.

¿En qué canal ver Argentina vs. Austria EN VIVO y EN DIRECTO por el Mundial 2026?

El canal que transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Argentina contra Austria por el Mundial de Fútbol 2026 en México es ViX. Debes ingresar a la plataforma para ver a Lionel Messi.

Canales que transmiten el partido Argentina vs. Austria EN VIVO por el Mundial 2026

Hoy lunes 22 de junio, Argentina enfrentará a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. Te presento la guía de canales para que puedas ver en acción a Lionel Messi según el país donde te encuentres.