La Copa Mundial FIFA 2026 llega a su punto culminante con un enfrentamiento entre dos de las selecciones más exitosas del fútbol internacional. Argentina y España disputarán este domingo 19 de julio la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), donde se definirá al campeón de una edición histórica que reunió por primera vez a 48 selecciones nacionales.
La Albiceleste defenderá el título obtenido en Catar 2022 después de eliminar a Egipto, Suiza e Inglaterra durante la fase de eliminación directa. España, por su parte, confirmó su condición de candidata al superar sucesivamente a Portugal, Bélgica y Francia, consolidando un equipo que combina experiencia, juventud y una de las propuestas futbolísticas más sólidas del campeonato.
La final podrá verse en decenas de países mediante televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. A continuación, consulta qué canal transmite Argentina vs. España EN VIVO hoy en Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica.
Horario, TV y dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy
|DATOS
|ARGENTINA VS. ESPAÑA EN VIVO HOY POR LA FINAL DEL MUNDIAL 2026
|Partido
|Argentina vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Final
|Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|Estadio
|MetLife Stadium
|Ciudad
|East Rutherford, Nueva Jersey
|TV Internacional
|Telefe, TV Pública, TyC Sports, Telemundo, FOX, Canal 5, TUDN, TVE La 1 HD, Caracol TV, América TV, Chilevisión, DSports y más
|Streaming
|Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO, Peacock, FOX One, ViX Premium, RTVE Play, Disney+ Premium, América TVGO, Caracol Play
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|Argentina
|16:00
|Telefe, TV Pública, TyC Sports, DSports
|Mi Telefe, TyC Sports Play, DGO
|México
|14:00
|Canal 5, TUDN
|ViX Premium
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET
|Telemundo, FOX
|Peacock, FOX One, fuboTV
|España
|21:00
|TVE La 1 HD
|RTVE Play, DAZN
|Colombia
|15:00
|Caracol TV, RCN TV, DSports
|Caracol Play, Ditu, DGO
|Perú
|15:00
|América TV, DSports
|América TVGO, DGO
|Chile
|16:00
|Chilevisión, DSports
|DGO
|Ecuador
|15:00
|Teleamazonas, DSports
|DGO
|Uruguay
|16:00
|DSports
|DGO, AUF TV
|Paraguay
|16:00
|GEN, Trece, Unicanal
|DGO
|Bolivia
|16:00
|Unitel, Red Uno
|Tigo Sports
Horarios para ver Argentina vs. España en Estados Unidos
|CIUDAD
|HORARIOS DE ESTADOS UNIDOS
|Nueva York
|3:00 p.m. ET
|Miami
|3:00 p.m. ET
|Orlando
|3:00 p.m. ET
|Atlanta
|3:00 p.m. ET
|Dallas
|2:00 p.m. CT
|Houston
|2:00 p.m. CT
|Chicago
|2:00 p.m. CT
|Denver
|1:00 p.m. MT
|Phoenix
|12:00 p.m.
|Los Ángeles
|12:00 p.m. PT
|San Francisco
|12:00 p.m. PT
|Seattle
|12:00 p.m. PT
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Argentina?
La gran final podrá seguirse en todo el territorio argentino mediante televisión abierta, señales deportivas y plataformas digitales oficiales. La cobertura incluirá programas especiales desde el MetLife Stadium, análisis previos, entrevistas y la transmisión completa del partido.
Canales para ver Argentina vs. España en Argentina
- Telefe
- TV Pública
- TyC Sports
- DIRECTV Sports Argentina
Streaming en Argentina
- Mi Telefe
- TyC Sports Play
- DGO
- Flow
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Estados Unidos?
Estados Unidos albergará la gran final del Mundial 2026 y también será uno de los mercados con mayor audiencia para el partido. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto en español como en inglés mediante cadenas nacionales con derechos oficiales de la FIFA. Además, varias plataformas permitirán ver la transmisión desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV.
Canales en Estados Unidos
- Telemundo
- FOX Network
Streaming en Estados Unidos
- Peacock
- FOX One
- fuboTV
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Telemundo Deportes
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en México?
La final también despertará enorme expectativa entre los aficionados mexicanos, que podrán seguir el partido mediante televisión abierta, canales deportivos y servicios de streaming. La cobertura incluirá programas especiales antes y después del encuentro con análisis de lo ocurrido en el MetLife Stadium.
Canales en México
- Canal 5
- TUDN
Streaming en México
- ViX Premium
- TUDN En Vivo
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en España?
España vuelve a disputar una final mundialista después de varios años y millones de aficionados seguirán el partido mediante la señal pública y plataformas digitales autorizadas. La cobertura comenzará varias horas antes del inicio con información desde Nueva Jersey y el análisis de especialistas.
TV en España
- TVE La 1 HD
Streaming en España
- RTVE Play
- DAZN
- DAZN Mundial
- Movistar Plus+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Colombia?
El fútbol colombiano vivirá una jornada especial con la transmisión de la final entre dos de las selecciones más importantes del planeta. Los aficionados podrán elegir entre televisión abierta nacional, señales deportivas internacionales y plataformas digitales para seguir todas las incidencias del compromiso.
Canales en Colombia
- Caracol TV
- RCN TV
- DIRECTV Sports
Streaming en Colombia
- Caracol Play
- Ditu
- DGO
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Perú?
En Perú, la final estará disponible tanto por televisión abierta como por operadores deportivos de televisión por suscripción. También habrá diferentes alternativas para seguir el encuentro mediante internet desde cualquier dispositivo compatible.
Canales en Perú
- América Televisión
- DIRECTV Sports
Streaming en Perú
- América TVGO
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Chile?
Los aficionados chilenos contarán con diversas opciones para disfrutar la final del Mundial 2026. La transmisión estará disponible por televisión abierta y mediante plataformas digitales que ofrecerán la señal en vivo desde el MetLife Stadium.
Canales en Chile
- Chilevisión
- DIRECTV Sports Chile
Streaming en Chile
- DGO
- Pluto TV Chilevisión
- Paramount+
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Ecuador?
La final entre Argentina y España también podrá seguirse en Ecuador mediante televisión abierta y señales deportivas internacionales. La expectativa es alta por tratarse del partido que definirá al campeón de la Copa Mundial FIFA 2026.
Canales en Ecuador
- Teleamazonas
- DIRECTV Sports Ecuador
Streaming en Ecuador
- DGO
- Disney+ Premium
- Paramount+
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Uruguay?
Los aficionados uruguayos dispondrán de varias alternativas para seguir el encuentro entre dos potencias del fútbol mundial. La cobertura incluirá programas previos, transmisión en directo y análisis posteriores al pitazo final.
Canales en Uruguay
- DIRECTV Sports Uruguay
Streaming en Uruguay
- DGO
- AUF TV
- Antel TV
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Paraguay?
La final despertará un gran interés entre la afición paraguaya, que podrá seguir el partido mediante señales nacionales y plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.
Canales en Paraguay
- GEN
- Trece
- Unicanal
Streaming en Paraguay
- DGO
- Personal Flow
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Bolivia?
Los seguidores del fútbol en Bolivia tendrán acceso a la final mediante televisión abierta y operadores deportivos. También habrá opciones para disfrutar del encuentro desde teléfonos móviles, computadoras o Smart TV.
Canales en Bolivia
- Unitel
- Red Uno
- Tigo Sports
Streaming en Bolivia
- Entel TV
- Tigo Sports App
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Costa Rica?
La final del Mundial 2026 también tendrá una amplia cobertura en Costa Rica. Los aficionados podrán seguir el partido mediante televisión abierta y plataformas digitales oficiales, que ofrecerán la transmisión en vivo desde el MetLife Stadium junto con programas previos y el análisis posterior del encuentro.
Canales en Costa Rica
- Teletica Canal 7
Streaming en Costa Rica
- TDMAX
- Teletica.com
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Panamá?
Panamá contará con varias alternativas para disfrutar la definición del título mundial. Los principales canales deportivos y de televisión abierta ofrecerán una cobertura especial de la final entre Argentina y España desde Nueva Jersey.
Canales en Panamá
- RPC TV
- TVMax
- Telemetro
Streaming en Panamá
- Medcom GO
- TVN Pass
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en Guatemala?
Los aficionados guatemaltecos también podrán seguir el último partido de la Copa Mundial FIFA 2026 mediante operadores deportivos y plataformas digitales con derechos para transmitir el torneo en Centroamérica.
Canales en Guatemala
- Tigo Sports Guatemala
Streaming en Guatemala
- Tigo Sports App
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Honduras?
La final entre argentinos y españoles podrá verse en Honduras a través de señales deportivas disponibles por televisión y aplicaciones móviles. Se espera una gran audiencia por tratarse del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.
Canales en Honduras
- Tigo Sports Honduras
Streaming en Honduras
- Tigo Sports App
- ViX
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en El Salvador?
Los aficionados salvadoreños tendrán distintas opciones para seguir la gran final del Mundial 2026 mediante televisión abierta y plataformas digitales que cuentan con los derechos oficiales de transmisión.
Canales en El Salvador
- Canal 4
- Tigo Sports El Salvador
Streaming en El Salvador
- TCS GO
- ViX
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Nicaragua?
La audiencia nicaragüense también podrá disfrutar del encuentro a través de operadores deportivos y servicios de streaming compatibles con computadoras, teléfonos inteligentes, tablets y televisores conectados.
Canales en Nicaragua
- Canal 10
- Tigo Sports Nicaragua
Streaming en Nicaragua
- ViX
- Tigo Sports App
¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO hoy en República Dominicana?
República Dominicana contará con cobertura mediante canales deportivos internacionales y plataformas digitales que transmitirán la final desde el MetLife Stadium para toda la región del Caribe.
Canales en República Dominicana
- CDN Deportes
- ESPN Caribe
Streaming en República Dominicana
- Disney+ Premium
- DGO
¿En qué canal transmiten Argentina vs. España EN VIVO hoy en Puerto Rico?
Los aficionados puertorriqueños podrán seguir la final tanto en español como en inglés gracias a la cobertura disponible en las mismas señales que operan en Estados Unidos. Además, habrá múltiples opciones para verla por internet desde cualquier dispositivo.
Canales en Puerto Rico
- Telemundo Puerto Rico
- FOX Puerto Rico
Streaming en Puerto Rico
- Peacock
- FOX One
- Telemundo Deportes En Vivo