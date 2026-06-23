El Estadio Akron promete pintarse de amarillo, este martes 23 de junio, cuando la Selección Colombia enfrente a la República Democrática del Congo, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. Colombia viene de derrotar por 3-1 a Uzbekistán, en un partido en el que demostró que aún puede afinar detalles en defensa y ataque, mientras que el Congo viene de empatar 1-1 ante Portugal en una de las grandes sorpresas de la primera fecha. A continuación, te dejo con los canales para ver la transmisión de Colombia vs. RD Congo en vivo y en directo.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido Colombia vs. RD Congo este martes 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el NRG Stadium de Houston, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿A qué hora juega y qué canal transmite Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026?

Este martes 23 de junio se vivirá la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Colombia vs. RD Congo, que podrás vivirlo a través de la señal de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 9:00 p.m. hora Bogotá. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.

PaísCanales TVHorario
ArgentinaDIRECTV Sports, DGo, Flow y Paramount+11:00 p.m.
BoliviaTiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.
ChileDIRECTV Sports, Prime Video, Paramount+ y Disney Plus Premium10:00 p.m.
ColombiaCanal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
CentroaméricaFOX y TiGo Sports8:00 p.m.
EcuadorDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium8:00 p.m.
Estados UnidosFOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo10:00 p.m. ET
EspañaDAZN Mundial4:00 a.m. (del miércoles 24)
ParaguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
PerúDIRECTV Sports y DGo9:00 p.m.
UruguayDIRECTV Sports y DGo11:00 p.m.
VenezuelaDIRECTV Sports y DGo10:00 p.m.

Colombia vs. RD Congo: posibles alineaciones

  • Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta; Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.
  • RD Congo: Mpassi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Wissa y Bakambu.

Fecha, horario y TV para ver Colombia vs. RD Congo EN VIVO por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 23 de junio de 2026
  • Lugar: BMO Field de Toronto, Estados Unidos
  • Horario: 11:00 a.m. Perú y Colombia / 1:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)
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