Por primera vez en la historia, una final del Mundial contará con un extenso show de medio tiempo de 17 minutos y no podía faltar el personaje más icónico para este espectáculo: Shakira. La intérprete de la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026 (Dai Dai), estará presente este domingo 19 de julio en el halftime show de la final Argentina vs. España, en lo que será un cierre épico para una de las mejores Copas del Mundo en la historia. Mira la señal de Caracol TV EN VIVO para seguir a Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026, a partir de las 2:45 p.m. hora Bogotá .

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver a Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar a Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver a Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 2:45 p.m. Colombia

2:45 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play