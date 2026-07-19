España vuelve a hacer historia. Apenas unas horas después de conquistar el Mundial FIFA 2026 tras imponerse 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la selección dirigida por Luis de la Fuente regresa al país para compartir la segunda Copa del Mundo de su historia con millones de aficionados. Este lunes 20 de julio, Madrid será el epicentro de una jornada inolvidable que incluirá recepciones oficiales, un recorrido en autobús descapotable por las principales calles de la capital y una multitudinaria celebración en la plaza de Cibeles. Además, todos los actos podrán seguirse en directo por televisión y plataformas digitales.

Celebración de España campeona del Mundial 2026: horarios y agenda de este lunes 20 de julio

Acto Hora (España) Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas 14:10 Recepción en el Palacio de la Zarzuela Durante la tarde Visita al Palacio de la Moncloa Después de Zarzuela Inicio del recorrido en autobús descubierto Tarde Celebración final en la plaza de Cibeles Noche Cobertura especial de RTVE Desde las 17:00

España recibe a sus campeones tras conquistar su segundo Mundial

La expedición española aterrizará este lunes en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 14:10 horas (hora peninsular). Será el primer contacto de los nuevos campeones del mundo con una afición que ha seguido con entusiasmo el recorrido de La Roja durante todo el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

A partir de ese momento comenzará una intensa agenda organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Antes del esperado encuentro con los aficionados, los futbolistas participarán en varios actos institucionales junto a las principales autoridades del país. El broche de oro llegará por la noche, cuando miles de personas acompañen al equipo en la gran celebración preparada en el centro de Madrid.

De Sudáfrica 2010 al Mundial 2026: España vuelve a escribir una página dorada en su historia

La conquista del Mundial 2026 supone el regreso de España a la cima del fútbol internacional 16 años después de levantar su primera Copa del Mundo en Sudáfrica.

Aquel 11 de julio de 2010, la selección dirigida por Vicente del Bosque derrotó a Países Bajos gracias al inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga, una acción que cambió para siempre la historia del deporte español y convirtió a aquella generación en una leyenda.

Hoy, otra generación ha conseguido repetir la hazaña. Bajo el liderazgo de Luis de la Fuente, futbolistas como Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedro Porro y Mikel Oyarzabal devolvieron a España al lugar más alto del fútbol mundial. El equipo completó un torneo de enorme nivel competitivo y cerró su participación derrotando a la Argentina de Lionel Messi gracias al gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga de la gran final.

¿A qué hora llega España a Madrid y cuál será la agenda de la celebración?

La selección comenzará la jornada con su llegada al aeropuerto madrileño antes de cumplir con el protocolo institucional previsto para los campeones del mundo.

Los actos programados incluyen:

14:10 horas: llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia , acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

por los reyes , acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Visita al Palacio de la Moncloa , donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , recibirá oficialmente a la selección española.

, donde el presidente del Gobierno, , recibirá oficialmente a la selección española. Inicio del desfile en autobús descubierto por las principales calles de Madrid.

por las principales calles de Madrid. Gran celebración final en la plaza de Cibeles, junto a miles de aficionados.

¿Cuál será el recorrido del autobús de España campeona del Mundial por Madrid?

Después de finalizar los compromisos institucionales, la selección recorrerá Madrid en un autobús descapotable para compartir el trofeo con los aficionados.

Al igual que ocurrió tras la conquista de la Eurocopa 2024, el vehículo avanzará por algunas de las principales avenidas del centro de la capital hasta llegar a la plaza de Cibeles, escenario elegido por la RFEF para la gran celebración popular.

Las autoridades han preparado un importante dispositivo de seguridad y movilidad debido a la elevada asistencia prevista durante toda la tarde y la noche.

Dónde ver gratis en TV y online la celebración de España campeona del Mundial 2026

La jornada contará con una amplia cobertura especial de RTVE, que acompañará a la selección desde su llegada a Madrid hasta el final de la celebración.

El especial arrancará a partir de las 17:00 horas (hora peninsular española) con conexiones en directo, entrevistas, reportajes y la última hora desde distintos puntos de la capital.

La cobertura podrá seguirse mediante:

La 1 de TVE

RTVE Play

Canal de YouTube de RTVE Noticias

Radio Nacional de España (RNE)

Minuto a minuto de RTVE Noticias

Ferran Torres firma el gol que devuelve a España a la cima del fútbol mundial

La final frente a Argentina quedó marcada por un desenlace que ya forma parte de la historia del fútbol español. Cuando el encuentro parecía encaminado hacia una definición por penaltis, Ferran Torres apareció durante la prórroga para marcar el único gol del partido y asegurar la victoria por 1-0.

Con ese tanto, España conquistó su segunda Copa del Mundo, igualando una de las mayores gestas deportivas de su historia y consolidando el exitoso proyecto liderado por Luis de la Fuente, que vuelve a situar a La Roja entre las grandes potencias del fútbol internacional.

Cronología de la celebración de España campeona del Mundial 2026

14:10 horas: La selección aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La selección aterriza en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tarde: Recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia.

Recepción oficial en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia. Tarde: Visita institucional al Palacio de la Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Visita institucional al Palacio de la Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde las 17:00 horas: RTVE inicia la programación especial dedicada a la llegada de los campeones.

RTVE inicia la programación especial dedicada a la llegada de los campeones. Últimas horas de la tarde: Comienza el recorrido del autobús descapotable por las calles de Madrid.

Comienza el recorrido del autobús descapotable por las calles de Madrid. Noche: La celebración culmina en la plaza de Cibeles junto a miles de aficionados.

Preguntas frecuentes sobre la celebración de España campeona del Mundial 2026

¿A qué hora llega España a Madrid?

La llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está prevista para las 14:10 horas de este lunes 20 de julio.

¿Dónde termina la celebración de la selección española?

El acto final tendrá lugar en la plaza de Cibeles, donde los campeones compartirán el título con la afición.

¿Dónde ver la celebración en directo?

La cobertura estará disponible en La 1 de TVE, RTVE Play, el canal de YouTube de RTVE Noticias, RNE y RTVE Noticias.

¿Quién marcó el gol que dio el Mundial a España?

El tanto del triunfo en la final frente a Argentina fue obra de Ferran Torres, que anotó en la prórroga para sellar el segundo Mundial de la historia de la selección española.

Madrid se prepara para otra celebración histórica

Dieciséis años después del inolvidable gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo, España vuelve a reunirse alrededor de la Copa del Mundo. Esta vez, la historia la escribió una nueva generación liderada por Luis de la Fuente, capaz de conquistar el Mundial 2026 con un fútbol competitivo y una plantilla repleta de talento joven.

Ahora llega el momento de compartir esa alegría con la afición. Madrid vestirá nuevamente de rojo sus calles para recibir a unos campeones que ya forman parte de la historia del deporte español y que buscarán celebrar junto a miles de seguidores una conquista que permanecerá para siempre en la memoria del fútbol nacional.