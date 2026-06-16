El imponente MetLife Stadium será el escenario donde Francia y Senegal se verán las caras por la Jornada 1 del Grupo I de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este martes 16 de junio de 2026 desde las 3:00 p.m. ET / 12 p.m. PT , en un encuentro que promete captar la atención de los aficionados del balompié por tratarse del estreno mundialista de ‘Les Bleus’ que busca sumar la tercera estrella a su escudo.

En ciudades con enorme presencia latina como El Paso, Texas, la expectativa es todavía mayor por la enorme fanaticada que tiene la plantilla gala plagada de jóvenes estrellas en los clubes más importantes del mundo. Miles de fanáticos buscarán seguir el partido EN VIVO por televisión abierta, cable y plataformas digitales para no perderse ningún detalle del arranque mundialista. Si quieres ver el juego Francia vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO en español desde Estados Unidos, una de las opciones será Telemundo 48 El Paso, señal afiliada oficial de Telemundo Deportes.

¿Cómo mirar Telemundo 48 El Paso EN VIVO, Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

Telemundo 48 El Paso es una estación local afiliada a la cadena nacional Telemundo que opera en El Paso, Texas, y retransmite la programación oficial de Telemundo Deportes para la audiencia hispana en esa región de Estados Unidos. Gracias a los derechos exclusivos en español obtenidos por NBCUniversal Telemundo Enterprises, el canal formará parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.

El partido entre Francia y Senegal podrá verse EN VIVO este martes 16 de junio de 2026 desde las 3:00 p.m. ET mediante Telemundo 48 El Paso en TV abierta y diferentes servicios de cable y streaming.

Además, Telemundo confirmó que tendrá la cobertura más grande de su historia para una Copa del Mundo:

Los 104 partidos serán transmitidos EN VIVO en español.

Más de 90 encuentros irán por TV abierta en Telemundo.

Algunos partidos serán exclusivos de Universo.

Todos los partidos estarán disponibles vía Peacock y Telemundo App.

Habrá más de 700 horas de programación especial.

¿Cómo ver Telemundo 48 El Paso por TV abierta y cable en Estados Unidos?

Los usuarios en Estados Unidos tendrán varias opciones para ver Telemundo 48 El Paso EN VIVO durante el Mundial FIFA 2026.

TV abierta

Antena digital HD gratuita

Señal local Telemundo 48 en El Paso

Cable y satélite

Xfinity

Spectrum

DirecTV

Dish Network

Cox

Streaming y plataformas online

Peacock Premium

Telemundo App

Hulu + Live TV

YouTube TV

Fubo

Además, muchas de estas plataformas permitirán ver el Francia vs. Senegal desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con transmisión EN VIVO en español.

¿A qué hora juega Francia vs. Senegal en Estados Unidos?

El partido inaugural del Grupo I del Mundial FIFA 2026 se jugará este martes 16 de junio de 2026 en los siguientes horarios de Estados Unidos:

3:00 p.m. ET

2:00 p.m. CT

1:00 p.m. MT

12:00 p.m. PT

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y forma parte de la jornada inaugural de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Francia vs. Senegal EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

Lugar: MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)

Horario: 3:00 p.m. ET Estados Unidos / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Canal TV: Telemundo 48 El Paso y Telemundo Deportes

Streaming: Peacock Premium y Telemundo App