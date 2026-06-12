Paraguay, que esperaba este viernes con emoción la vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, resultó vapuleado por una asfixiante selección de Estados Unidos por 4-1 en el estadio Los Ángeles con un augotol, el primero del torneo, un doblete de Folarin Balogun y un golazo de Giovanni Reina.

La exhibición plena del equipo de las Barras y las Estrellas se dio en el primer tiempo y para el segundo la Albirroja apeló al orgullo y la rebeldía para arreglar el desastre, pero solo alcanzó para recortar distancias con un gol del centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes Prado en el minuto 73.

Un gol en propia meta del volante Damián Bobadilla en el minuto 7 se convirtió en la anotación más rápida del torneo y rompió el equilibrio en el partido.

Folarin Balogun, del Mónaco, marcó el 2-0 en el minuto 30 y amplió en el quinto minuto añadido del primer tiempo.

Balogun se convierte así en el primer goleador del torneo con dos tantos.

Cuando el gol de Mauricio parecía dejar todo resuelto en el partido, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos para sentenciar con un golazo a distancia.

La primera jornada del Grupo se completará este sábado con el partido entre Australia y Turquía.

El Paraguay vs. Estados Unidos por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 ha generado mucha expectativa en los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora inició EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos en distintos países del mundo?

El juego Paraguay vs. Estados Unidos por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos?

Este viernes 12 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Paraguay vs. Estados Unidos por el Grupo D del Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, Tubi, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: Telefe Argentina, mitelefe, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chile, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, Azteca Deportes En Vivo, TDMAX, FOX

El Salvador: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Azteca Deportes En Vivo, Tigo Sports Nicaragua, FOX

República Dominicana: Azteca Deportes En Vivo

Resultado final del Paraguay vs. Estados Unidos

En este punto de la nota se podrá saber el resultado final del partido Paraguay vs. Estados Unidos (USMNT) por la Fecha 1 del Grupo D del Mundial de Fútbol 2026.