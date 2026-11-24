Seis partidos en un solo día. Eso tocó el 25 de junio en el Mundial, con 426.834 personas en las tribunas, según el recuento de la FIFA. Y el trabajo arrancó mucho antes del pitazo. Había que dejar la cancha lista, abrir las puertas y acomodar a la gente. Cuando se acababa cada partido, todavía quedaba organizar la salida. La edición de 2026 duró 39 y repartió 104 encuentros entre 16 estadios de tres países.

El salto a 48 selecciones se sintió desde los grupos. Hubo más partidos que seguir y una ronda de eliminación adicional. Para quienes seguían varias selecciones, el cuadro de cruces empezaba a tomar forma desde que se cerraba cada grupo. En el calendario de una casa de apuestas, un cruce de esa ronda podía figurar con un mercado para el resultado a los 90 minutos y otro para la clasificación. En la programación del torneo, la misma diferencia obligaba a dejar margen para un alargue y, si hacía falta, los penales.

La ronda que movió todo el calendario

La cuenta empieza con 12 grupos de cuatro selecciones. De ahí pasaron los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Eso dejó 32 equipos para la primera ronda de eliminación directa, el doble de los que entraban a octavos en el formato anterior. Los finalistas jugaron ocho partidos en vez de siete. Para una selección que llegó hasta el último día, la ampliación se tradujo en un partido más antes de levantar la copa.

Con una ronda más de eliminación directa, también hay más cruces en los que el marcador de los 90 minutos y el equipo que pasa de ronda pueden contar historias distintas. Si el partido acaba 1-1 y se define en penales, el empate queda para el mercado de 90 minutos, que incluye los descuentos. Para el de clasificación, cuenta el equipo que sigue en carrera.

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El Mundial que se montó fuera de la cancha

Un estadio resuelve lo que ocurre el día del partido. La selección necesita un lugar para entrenar también al día siguiente. Por eso el operativo se extendió mucho más allá de las tribunas. En el balance oficial que publicó la FIFA tras el torneo, el mapa llega a 645 emplazamientos oficiales. Ahí entran instalaciones que el público no ve cuando prende el televisor, como las bases desde las que se prepararon los equipos.

Una base de concentración y un estadio cumplen tareas distintas. La primera acompaña a una delegación entre jornadas. El estadio recibe a dos selecciones por partido. Apenas se vacían las tribunas, toca dejar todo listo para el siguiente cruce. En la base de concentración, todo sigue a otro ritmo. Hay entrenamientos y sesiones de recuperación aunque ese día no se juegue en la ciudad. Todo eso tenía que andar en paralelo.

Con estas tres cifras se entiende mejor cuánta gente y cuánto espacio hizo falta para sacar adelante el Mundial.

48 bases para las selecciones. Los equipos necesitaban dónde entrenar y recuperarse entre partidos, incluso si el siguiente cruce les tocaba en otra ciudad.

Más de 43.000 voluntarios. Fueron parte del equipo que sacó adelante el trabajo diario en las sedes durante el torneo.

Más de 6,8 millones de asistencias en los estadios. La cuenta se hizo partido por partido. Si alguien fue a tres encuentros, sumó tres veces.

Seis partidos y una misma jornada

El récord del 25 de junio dice algo que el promedio esconde. El trabajo no llegó repartido en porciones iguales durante los 39 días. Hubo jornadas en que varios estadios tenían que recibir a su público a la vez, cada uno con sus propios horarios, accesos y traslados.

Y mientras en una sede se vaciaban las tribunas, en otra todavía había gente entrando. Esa superposición fue parte del reto de organizar 104 partidos. Cada encuentro duraba lo que marcaba el reloj. Para la sede, la jornada empezaba bastante antes del silbatazo y seguía después.