Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)
Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Luego de dos participaciones que dejaron más dudas que aciertos, el equipo de Sebastián Beccacece se juega la vida ante una de las favoritas del Mundial. en duelo decisivo del Grupo E. Este jueves 25 de junio, el equipo sudamericano salta al césped del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (1:00 p.m. PT). ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta y streaming online para seguir la transmisión oficial de la cobertura desde plataformas autorizadas.

¿Cómo ver el partido Ecuador vs. Alemania EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV señal abierta, cable y streaming online que transmiten el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este jueves 25 de junio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

País / RegiónTV abierta / cableStreaming / Online
EcuadorTeleamazonas, DirecTV Sports (DSports) DGO, Disney+ Premium, Paramount+
PerúAmérica TV (canal 4), DirecTV Sports (DSports), ESPN para resto de Latam América tvGO, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN, DirecTV Sports (DSports), ESPN para resto de Latam Disney+ Premium, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Win Sports Online
MéxicoCanal 5, TUDN, TV Azteca (señal abierta / cable), VIX en TV conectada VIX Premium (Pase Mundial 2026)
ArgentinaTelefé, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región
dazn+2		DGO, Paramount+
dazn+1
ChileChilevisión, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región DGO, Paramount+, Amazon Prime Video
UruguayCanales 5, 10 y 12, DirecTV Sports (DSports), ESPN para la región DGO, Paramount+
BrasilCadenas locales con señal del Mundial (vía paquete de derechos) DGO, Disney+ Premium, Paramount+ (paquetes regionales)
VenezuelaDirecTV Sports (DSports), ESPN para la región DGO, Disney+ Premium
BoliviaDirecTV Sports (DSports), ESPN para la región DGO, Disney+ Premium
ParaguayDirecTV Sports (DSports), ESPN para la región DGO, Disney+ Premium, Paramount+
Estados Unidos (ES/EN)Cadenas con derechos del Mundial 2026 (ej. FOX, Telemundo, Univision, según contrato global) Plataformas oficiales del paquete Mundial (apps de las cadenas y FIFA/organizadores)
EspañaLa 1 y La 2 Cat (RTVE), DAZN Mundial, Bar TV Mundial en Movistar Plus+ (canal 300) RTVE Play, app de DAZN y Movistar Plus+ (Bar TV Mundial)
AlemaniaCadenas nacionales con derechos del Mundial (ARD/ZDF o socio privado según reparto final) Plataformas OTT de los broadcasters (apps ARD/ZDF o socio privado)

¿A qué hora juega Ecuador vs. Alemania HOY 25 de junio por el Mundial 2026?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Ecuador vs. Alemania EN VIVO HOY jueves 25 de junio por la tercera jornada del Grupo E de la Copa Mundial 20256.

País / RegiónHora local de inicio
Ecuador15:00
Perú15:00
Colombia15:00
Bolivia16:00
Venezuela16:00
Chile16:00
Argentina17:00
Uruguay17:00
Paraguay17:00
Brasil (zona principal)17:00
México (CDMX, zona centro)14:00
México noroeste (BC)13:00
México pacífico (Sonora/Chihuahua)14:00
Centroamérica (ej. Honduras, Guatemala)14:00
EE. UU. Este (ET)16:00
EE. UU. Central (CT)15:00
EE. UU. Montaña (MT)14:00
EE. UU. Pacífico (PT)13:00
Alemania22:00
España22:00

Posible once de Ecuador y Alemania por el grupo E del Mundial

Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Alan Minda; Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Oliver Baumann; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger, David Raum; Leon Goretzka, Angelo Stiller; Jamie Lewelling, Nadiem Amiri, Maximilian Beier; Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.

TELEAMAZONAS, DIRECTV, ESPN, EL CANAL DEL FÚTBOL EN VIVO - ver partido Ecuador vs. Alemania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)
SOBRE EL AUTOR

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