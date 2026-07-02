Uno de los cruces más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tendrá como escenario el BMO Field de Toronto, donde la Selección de Portugal se mida ante Croacia: ‘the last dance’ de Cristiano Ronaldo y Luka Modric hoy jueves 2 de julio, desde las 19 horas ET / 16 horas PT. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en tu Smart TV, teléfono móvil, computadora o tablet? A continuación, te comparto la lista de canales por TV abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma digital, de manera segura y legal.
¿Dónde ver Portugal vs. Croacia EN VIVO por TV y Streaming Online?
El Portugal vs. Croacia de este jueves 2 de julio por el Mundial 2026 se verá en señal abierta en varios países de Latinoamérica y por múltiples plataformas de streaming, además de la señal internacional de DirecTV Sports/DSports y otras cadenas regionales.
|País / Región
|Canales de TV (abierta / cable)
|Plataformas de streaming / online
|Perú
|América TV (señal abierta, canal 4).
DirecTV Sports / DSports (tv paga, cobertura regional).
|América TVGO / tvGO (APP y web de América).
DGO (OTT de DirecTV).
Paramount+.
|Ecuador
|Teleamazonas (tv abierta).
DirecTV Sports.
|DGO.
Paramount+.
|Chile
|DirecTV Sports.
|DGO.
Paramount+.
|Argentina
|TyC Sports (cable).
Telefe (abierta).
DirecTV Sports.
|TyC Sports Play.
Flow Sports (OTT).
DGO.
mitelefe (OTT de Telefe).
Paramount+.
Disney+
|Bolivia
|Red Uno (abierta).
Unitel (abierta).
Tigo Sports (cable).
Entel TV.
|Plataformas ligadas a Tigo/Entel según operador (no se detalla OTT específica).
|Brasil
|Señal con derechos vía Disney (ESPN) y CazéTV (digital).
|Disney+ (streaming).
libero+1
CazéTV (YouTube/Twitch y otras plataformas digitales).
|Uruguay
|DirecTV Sports.
|DGO.
AUF TV
Paramount+.
|Colombia
|Caracol TV (abierta).
RCN Televisión (abierta).
DirecTV Sports.
|DGO.
Deportes RCN (plataforma digital).
Caracol Play.
ditu (OTT).
Radio Nacional.
Paramount+.
|Paraguay
|GEN, Trece y Unicanal (señales abiertas/cable).
|OTT asociadas a los canales (no se detallan nombres en la fuente).
|Venezuela
|Televen (abierta).
DirecTV Sports.
Inter (tv paga).
|DGO.
Plataformas propias de Inter (según operador).
|México
|ViX (transmisión principal).
|ViX (OTT con señal en vivo).
|España
|DAZN / DAZN Mundial (tv y OTT).
Movistar Plus+ (tv paga).
|DAZN (app y web).
Movistar Plus+ (OTT).
|Estados Unidos
|FOX Network (tv abierta/cable).
FOX One (cable).
Telemundo (abierta, señal en español).
|fuboTV.
Telemundo Deportes app y web.
SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio (audio streaming).
|“Todo Sudamérica” (señal regional)
|DSports / DirecTV Sports como señal continental de tv paga.
TyC Sports también anunciado para varios mercados.
|DGO (OTT regional).
Paramount+ (derechos de Mundial en varios países).
Disney+ en algunos territorios.
|Perú – cobertura digital adicional
|RPP (radio 89.7 FM / 703 AM).
ahora+1
|Audioplayer y RPP.pe con relato y minuto a minuto.
FDP Radio Live por YouTube.
América Multimedia con transmisión completa por YouTube/TikTok y tvGO.
¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia EN VIVO HOY 2 de julio?
El Portugal vs Croacia del Mundial 2026 se juega el jueves 2 de julio y arranca a las 17:00 en Toronto; a partir de ahí se distribuyen los horarios locales por país.
|País / región
|Hora local del partido
|México (centro)
|17:00.
|Estados Unidos – Costa Este (ET)
|18:00
|Canadá (Toronto)
|17:00.
|Perú
|18:00.
|Colombia
|18:00.
|Ecuador
|18:00
|Chile
|19:00.
|Bolivia
|19:00.
|Venezuela
|19:00.
|Paraguay
|20:00.
|Argentina
|20:00.
|Uruguay
|20:00.
|Brasil (principalmente Brasilia)
|20:00.
|España (peninsular)
|00:00 del viernes 3 de julio (aprox., 4 horas más que Argentina según cobertura estándar de mundiales).
Portugal vs. Croacia: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Portugal vs. Croacia
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|16vos de final
|Fecha
|Jueves 2 de julio de 2026
|Hora Argentina
|20:00
|Hora Estados Unidos
|21 horas ET / 20 horas CT / 19 horas MT / 18 horas PT
|TV
|DirecTV Sports
|Streaming
|DGO Online
|Estadio
|Toronto
|Ciudad
|Toronto, Canadá