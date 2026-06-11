Todo listo para vivir la fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 EN VIVO y habrán dos inauguraciones que captarán la atención de todo el público. La primera de ellas se celebrará este jueves 11 de junio desde el Estadio Azteca, previo al partido entre México y Sudáfrica, mientras que la última se llevará a cabo en el SoFi Stadium de California, previo al duelo de Paraguay vs. Estados Unidos. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales de TV para disfrutar de ambos eventos .

Consulta cuáles son los canales en México para ver la Inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, tanto en señal abierta como en señal de paga y streaming online, este viernes 12 de junio. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora ver la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 el 11 y 12 de junio?

La inauguración en ambos días se llevará a cabo 90 minutos previo al inicio del partido. En el caso del 11 de junio se llevará a cabo desde las 11:30 a.m. CDMX y en el caso del 12 de junio a partir de las 7:30 pm ET / 4:30 pm PT. Aquí te dejo con todos los horarios acorde a las fechas en diferentes partes del mundo.

País Horario Inauguración del 11 de junio Horario Inauguración del 12 de junio Argentina 14:30 horas 20:30 horas Bolivia 13:30 horas 19:30 horas Chile 13:30 horas 19:30 horas Colombia 12:30 horas 18:30 horas Centroamérica 11:30 horas 17:30 horas Ecuador 12:30 horas 18:30 horas El Salvador 11:30 horas 17:30 horas Honduras 11:30 horas 17:30 horas Guatemala 11:30 horas 17:30 horas Nicaragua 11:30 horas 17:30 horas España 19:30 horas 1:30 del 13 de junio Panamá 12:30 horas 18:30 horas Costa Rica 11:30 horas 17:30 horas Paraguay 14:30 horas 20:30 horas Perú 12:30 horas 18:30 horas Uruguay 14:30 horas 20:30 horas Venezuela 13:30 horas 20:30 horas

¿Dónde ver la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 el 11 y 12 de junio?

La transmisión de la Inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 se podrá disfrutar en TV abierta y Streaming a través de diversos países. Aquí te dejo con el listado completo.

Canal TV Estados Unidos: FOX, Telemundo, Univisión, Peacock.

FOX, Telemundo, Univisión, Peacock. Canal TV México: Canal 5, TUDN y TV Azteca.

Canal 5, TUDN y TV Azteca. Canal TV Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports.

Telefe, TV Pública, TyC Sports, DIRECTV Sports. Canal TV Bolivia: Unitel, Canal Uno, Entel, Tigo Sports y DIRECTV Sports.

Unitel, Canal Uno, Entel, Tigo Sports y DIRECTV Sports. Canal TV Chile: Chilevisión y DIRECTV Sports.

Chilevisión y DIRECTV Sports. Canal TV Colombia: Canal RCN, Win Sports, GOL Caracol y DIRECTV Sports.

Canal RCN, Win Sports, GOL Caracol y DIRECTV Sports. Canal TV Costa Rica: Teletica y FOX.

Teletica y FOX. Canl TV España: DAZN y TVE La 1.

DAZN y TVE La 1. Canal TV Paraguay: TRECE, Gen y Tigo Sports.

TRECE, Gen y Tigo Sports. Canal TV Perú: América TV y DIRECTV Sports.

América TV y DIRECTV Sports. Canal TV Uruguay: Canal 5, Antel TV y DIRECTV Sports.

Canal 5, Antel TV y DIRECTV Sports. Canal TV Venezuela: Televen y DIRECTV Sports.

¿Quiénes cantan en las inauguraciones del Mundial 2026?

La fiesta inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Entre las presentaciones más esperadas figuran las de Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán “Dai Dai”, el tema oficial del certamen. Además, el evento contará con la participación de artistas como Alejandro Fernández, Maná, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Tyla, en una celebración que rendirá homenaje a la riqueza cultural de la región.

La celebración continuará el 12 de junio en Los Ángeles, donde Estados Unidos dará inicio a sus actividades mundialistas con una ceremonia previa al duelo entre la selección anfitriona y Paraguay. El espectáculo musical estará liderado por Katy Perry y Future, junto a reconocidas figuras internacionales como Anitta, LISA, Rema y Tyla.