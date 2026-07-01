Durante casi cuatro décadas, los octavos de final han sido una frontera imposible de cruzar para México. El domingo 5 de julio, en el Estadio Azteca y frente a una afición que sueña con revivir las gestas de 1970 y 1986, el Tri tendrá una nueva oportunidad de desafiar esa historia. Antes deberá conocer a su rival, que saldrá del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo , pero la sensación que dejó la victoria 2-0 sobre Ecuador es clara: el Mundial 2026 entra en su fase más importante para el anfitrión.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez sellaron una clasificación que era una obligación deportiva y una necesidad emocional. México respondió a la presión de jugar en casa, avanzó a la ronda eliminatoria y ahora se prepara para una cita que puede redefinir el legado de esta generación.

TL;DR de México vs. Inglaterra

México venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez .

. El Tri clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

Su rival saldrá del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

El encuentro se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

El inicio está programado para las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) .

. La transmisión estará disponible por Canal 5, TUDN, ViX Premium, Telemundo, Disney+, DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y FOX Sports.

México vuelve al escenario que ha marcado generaciones

Ninguna selección ha construido una relación tan compleja con una ronda específica como México con los octavos de final.

Desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, siete generaciones distintas llegaron al mismo punto y encontraron el mismo desenlace. Algunas cayeron frente a potencias históricas; otras estuvieron a minutos de romper la barrera. El resultado siempre fue el mismo: la eliminación y una sensación de oportunidad perdida que terminó formando parte de la identidad futbolística del país.

Por eso el contexto actual es diferente.

México no solo vuelve a disputar una ronda eliminatoria. Lo hará en casa, en el estadio más simbólico de su historia y en el mismo escenario donde construyó sus mejores campañas mundialistas.

Las referencias son inevitables. En 1970, el Tri alcanzó los cuartos de final impulsado por una generación que cambió la percepción internacional del fútbol mexicano. En 1986 volvió a instalarse entre los ocho mejores del torneo, una actuación que todavía permanece como la última gran frontera conquistada por la selección nacional en una Copa del Mundo.

Cuarenta años después, la posibilidad de regresar a esa instancia vuelve a estar sobre la mesa.

¿Cuándo juegan México vs. Inglaterra?

El partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026 se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Detalle Información Partido México vs. Inglaterra Fase Octavos de final Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Hora CDMX 18:00 horas Hora ET 8:00 p.m. Hora PT 5:00 p.m. Estadio Estadio Azteca Ciudad Ciudad de México

¿Dónde ver México vs. Inglaterra o RD Congo EN VIVO por TV y streaming?

México

Canal 5

TUDN

ViX Premium

Estados Unidos

Telemundo

América Latina

Disney+

DIRECTV Sports

DGO

Paramount+

FOX Sports

La disponibilidad de señales puede variar según el país y el operador de televisión contratado.

Inglaterra, la amenaza que aparece en el horizonte

Si la lógica del torneo se impone, Inglaterra será el próximo rival de México.

Los ingleses llegaron al Mundial 2026 como uno de los principales candidatos al título y han confirmado gran parte de las expectativas. La selección dirigida por Thomas Tuchel combina profundidad de plantilla, experiencia internacional y una generación que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Jude Bellingham se ha convertido en el futbolista alrededor del cual gira todo el proyecto. Su capacidad para acelerar ataques, recuperar balones y aparecer en zonas de definición lo transforma en uno de los jugadores más determinantes del campeonato. A su alrededor aparecen nombres como Harry Kane, Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice, futbolistas acostumbrados a competir cada semana en los escenarios más exigentes de Europa.

Pero la principal diferencia de esta Inglaterra está en su funcionamiento.

Bajo la dirección de Tuchel, el equipo ha abandonado parte del conservadurismo que caracterizó los últimos años para transformarse en un conjunto más agresivo en la presión y mucho más vertical cuando recupera la pelota. Inglaterra intenta jugar lejos de su área, obliga a los rivales a tomar decisiones rápidas y castiga cualquier pérdida con transiciones de enorme velocidad.

Para México, el desafío sería mayúsculo.

Edson Álvarez tendría la responsabilidad de equilibrar el mediocampo, mientras que Luis Chávez y Orbelín Pineda necesitarían administrar la posesión con precisión para evitar que el partido se convierta en un intercambio constante de ataques. En ofensiva, la velocidad de Julián Quiñones y la experiencia de Raúl Jiménez podrían convertirse en herramientas fundamentales para explotar los espacios que aparecen detrás de los laterales ingleses.

Sobre el papel, Inglaterra sería favorita. Sin embargo, el Azteca y el contexto emocional del partido ofrecen factores imposibles de ignorar.

Lo que necesita México para romper la barrera

Más allá del rival, la clasificación a cuartos de final dependerá en gran medida de la capacidad del Tri para gestionar la presión.

La victoria sobre Ecuador dejó señales positivas. Julián Quiñones atraviesa un momento de confianza que lo convierte en una amenaza constante. Raúl Jiménez aporta liderazgo y experiencia en partidos de alta tensión. Santiago Giménez ofrece una alternativa de nivel internacional desde el banquillo o como titular.

Sin embargo, el verdadero examen estará en la gestión emocional.

México ha convivido durante décadas con el peso de los octavos de final. Cada generación ha intentado escapar de esa narrativa sin éxito. Esta vez, la diferencia radica en que el torneo se juega en casa y en que el equipo contará con el respaldo de un estadio que históricamente ha sido escenario de sus momentos más memorables.

El partido que puede cambiar una generación

El rival todavía no está definido. Inglaterra representa una de las candidatas al título. República Democrática del Congo, una de las grandes revelaciones del campeonato.

Lo único seguro es que México volverá a encontrarse con la ronda que ha marcado su historia reciente.

Durante años, los octavos de final fueron un límite. El próximo domingo, en el Estadio Azteca, el Tri tendrá la oportunidad de convertirlos en un punto de partida.