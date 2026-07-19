La final del Mundial 2026 permitirá ver un emocionante duelo protagonizado por España y Argentina, este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. En medio de la expectativa por conocer al campeón del planeta fútbol, una de las preguntas que más se repite entre los aficionados es cuántos títulos mundiales tiene cada selección. Por esa razón, en esta nota descubrirás cuántos Mundiales han conquistado España y Argentina, además de repasar su lugar en el palmarés histórico del torneo más importante del fútbol.

Pero antes de brindarte la información prometida, es necesario recalcar que esta va a ser la primera vez en que España y Argentina se enfrenten en la final de una Copa del Mundo. Ambas escuadras llegan con un gran nivel y con estrellas en gran momento, como Lionel Messi y Lamine Yamal. Dicho ello, el duelo promete y mucho.

La Copa Mundial 2026 tendrá 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia del torneo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

¿Cuántos Mundiales tiene España?

España, en total y contando la presente edición, ha participado en 17 Mundiales a lo largo de su historia. ‘La Roja’ ha logrado estar presente en todas las citas mundialistas desde Argentina 78. Pero recién alcanzó la gloria eterna en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con el título Mundial por primera y, hasta el momento, por única vez. En este Mundial 2026 tiene la oportunidad de conseguir su segunda estrella.

¿Cuántos Mundiales tiene Argentina?

Argentina, en total y contando la presente edición, ha participado en 19 Mundiales a lo largo de su historia. ‘La Albiceleste’ lleva 14 justas mundialistas consecutivas diciendo presente y ha alcanzado la gloria eterna en 3 ocasiones: en Argentina 1978, en México 1986 y en Qatar 2022. Por esa razón, en el Mundial 2026 tiene la oportunidad de conseguir su cuarta estrella.

Todos los campeones del mundo hasta la fecha (antes de la final del Mundial 2026)

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1950: Uruguay

1954: Alemania Federal

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemania Federal

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Alemania

1994: Brasil

1998: Francia

2002: Brasil

2006: Italia

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2022: Argentina