Cuatro recomendaciones tecnológicas para seguir la temporada futbolera desde cualquier lugar.

La pasión por el fútbol no solo se vive en los estadios. Cada vez más aficionados siguen los partidos desde distintos lugares, ya sea en casa, la oficina, una cafetería o incluso durante sus desplazamientos. La tecnología se ha convertido en una aliada para disfrutar cada encuentro con mayor comodidad, calidad de imagen y conectividad.

Según un estudio regional realizado por Netquest para Betsson en 2026, el 71% de los peruanos seguirá partidos del 2026 durante su jornada laboral, confirmando que la fiesta del fútbol trasciende las pantallas del hogar gracias al acceso a dispositivos móviles y plataformas digitales.

En ese contexto, para quienes buscan aprovechar al máximo la experiencia futbolera, existen algunos aspectos tecnológicos que pueden marcar la diferencia al momento de ver cada encuentro:

Visualiza tus partidos con alto nivel de brillo

No siempre será posible seguir los encuentros desde una sala con condiciones ideales de iluminación. Muchas personas verán los partidos desde terrazas, cafeterías, aeropuertos o espacios con abundante luz natural. Por ello, contar con una pantalla capaz de ofrecer un alto nivel de brillo ayuda a mantener la visibilidad de cada jugada incluso en ambientes muy iluminados. Tecnologías como Tandem OLED, presente en la HUAWEI MatePad Pro 12.2” 2025, permiten alcanzar niveles de brillo superiores para ofrecer imágenes más claras, contrastes profundos y una experiencia visual más inmersiva.

Reduce los reflejos en pantalla

Durante los partidos más importantes, ningún aficionado quiere perderse una repetición por culpa de los reflejos generados por ventanas o luces artificiales. Posiciónate en un espacio en el que estos elementos estén debidamente controlados. En caso tengas que ver el partido mediante un dispositivo más pequeño como una tablet, las nuevas tecnologías antirreflejo permiten minimizar estas distracciones y mejorar la experiencia de visualización. Por ejemplo, la tecnología PaperMatte 2.0, integrada en la mayoría de tablets de HUAWEI, reduce significativamente las interferencias de la luz ambiental para ofrecer una imagen más nítida y cómoda de visualizar desde distintos ángulos.

Disfrutar una experiencia audiovisual completa

La forma de seguir el fútbol ha cambiado. Hoy, muchos aficionados consumen partidos desde distintos dispositivos y lugares, por lo que la experiencia ya no depende únicamente de una buena imagen. El sonido también juega un papel clave para vivir la intensidad de cada encuentro. La HUAWEI MatePad Pro 12.2”, por ejemplo, combina una pantalla de alta calidad con tecnología HUAWEI SOUND y cuatro altavoces, ofreciendo una experiencia audiovisual envolvente que permite disfrutar de los partidos tanto en casa como durante desplazamientos o actividades fuera de ella.

No descuidar la conectividad del hogar

Tan importante como la calidad de imagen es contar con una conexión estable, especialmente cuando varios miembros del hogar utilizan internet al mismo tiempo para ver partidos, interactuar en redes sociales o acceder a estadísticas en tiempo real. En este contexto, soluciones como el HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ayudan a optimizar la cobertura en distintos espacios del hogar gracias a su sistema de red en malla. Además, incorpora tecnología Wi-Fi 7, diseñada para ofrecer mayor velocidad, menor latencia y una experiencia más fluida durante transmisiones en vivo, contribuyendo a que los aficionados disfruten cada minuto de la cita del fútbol sin interrupciones.

La experiencia de seguir la fiesta del fútbol ya no depende únicamente del lugar donde se encuentre el aficionado. Hoy, la combinación de pantallas avanzadas, tecnologías de confort visual y redes de conectividad más inteligentes permite vivir cada partido con mayor calidad y comodidad, haciendo que cada jugada se disfrute como si se estuviera en primera fila.

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