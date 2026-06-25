Curazao vs. Costa de Marfil juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que ESPN, a través de Disney Plus, es otra de las alternativas para seguir el compromiso. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; una hora más en Bolivia; y una hora menos en México. El partido se disputará el jueves 25 de junio en el Estadio Filadelfia.

El cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo nos trae este jueves 25 de junio un choque inédito y decisivo. Curazao y Costa de Marfil medirán fuerzas con la imperiosa necesidad de sumar los puntos necesarios para definir de una vez por todas su futuro en el torneo.

Los marfileños llegan a esta tercera fecha en lo más alto de la tabla con 4 puntos y un saldo de +2 goles. Tras aquel intenso partido del 14 de junio frente a Ecuador, los africanos han demostrado ser un bloque sumamente rocoso, consolidando una defensa muy difícil de doblegar.

Tácticamente, Costa de Marfil promedia un 54% de posesión y destaca por su asfixiante presión alta en campo contrario. Sus volantes recuperan un promedio de 15 balones por partido, buscando siempre transiciones rápidas y verticales para castigar cualquier despiste defensivo del rival.

Por su parte, la sorprendente selección de Curazao llega a este vital duelo con apenas 1 punto en su casillero. El combinado caribeño registra una diferencia de gol de -2, por lo que necesita conseguir un triunfo verdaderamente histórico y aguardar otros resultados para soñar con los dieciseisavos de final.

El equipo isleño fundamenta su propuesta en un estricto orden defensivo y veloces salidas al contragolpe por las bandas. Aunque solo promedian tres remates directos al arco por encuentro, su enorme efectividad en jugadas de táctica fija y pelota parada los convierte en un adversario de muchísimo cuidado.

Este jueves, los números acumulados y la jerarquía individual del plantel colocan como gran favorito al poderoso conjunto africano. Sin embargo, en una Copa del Mundo las estadísticas previas pueden quedar completamente de lado cuando ruede el balón y ambas escuadras se jueguen la vida en la cancha.

Curazao vs Costa de Marfil: ver online por DSports (DIRECTV) y ESPN en directo. (Video: @thebluewaveffk)