La Selección Argentina sufrió una nueva baja en la final del Mundial 2026 frente a España. Cuando se disputaban los 25 minutos del segundo tiempo, Cristian ‘Cuti’ Romero sintió una molestia física y pidió abandonar el terreno de juego.
El defensor del Tottenham encendió las alarmas en el banco de Lionel Scaloni al no poder continuar en un momento crítico del encuentro. La ‘Albiceleste’ atravesaba uno de sus pasajes más complicados del partido y la salida de uno de sus pilares defensivos representó un duro golpe.
Tras recibir la asistencia médica, Romero dejó el campo de juego con evidentes gestos de dolor, mientras el cuerpo técnico reaccionó de inmediato para reorganizar la defensa.
Ante esta situación, Scaloni dispuso el ingreso de Facundo Medina para ocupar el lugar del zaguero central durante los últimos 20 minutos de la final.
La lesión de Cuti Romero se sumó a la de Lisandro Martínez, quien también había abandonado el encuentro en el primer tiempo, dejando a Argentina sin su dupla titular de centrales en el partido más importante del Mundial 2026.