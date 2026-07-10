Dos rivales de alta jerarquía chocan hoy: España vs. Bélgica protagonizan un vibrante duelo de cuartos de final de la Copa Mundial 2026. La Roja, favorita clara en las quinielas, llega con la responsabilidad de imponer su plan táctico y controlar el ritmo del partido ante una Bélgica veterana y peligrosa en los contraataques. Este viernes 10 de julio, no te pierdas el partido vía DAZN Mundial en directo, a partir de las 21:00 hora peninsular desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, en los Estados Unidos . A continuación, revisa todos los detalles de este canal de TV para que puedas seguir el minuto a minuto desde cualquier plataforma digital.

Señal de La 1 y RTVE Play en directo para ver España vs. Bélgica, este viernes 10 de julio, desde el SoFI Stadium de Los Angeles, por los cuartos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, partido España-Bélgica desde el territorio español?

Para los aficionados al fútbol en el territorio español, DAZN anunció a todos sus suscriptores que podrán añadir a sus planes toda la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, es decir, podrán ver los 104 partidos en directo y a la carta -incluido el España vs. Bélgica- con un pago único de 19,99€ y disfrutarlo desde la primera jornada.

Para seguir en DAZN el Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de sus planes disponibles.

¿Cómo contratar DAZN en España para ver el Mundial 2026?

Para ver en España la Copa del Mundo FIFA 2026 completo en DAZN necesitas tener una suscripción activa a cualquiera de sus planes y añadir el paquete del Mundial, que tiene un coste adicional de 19,99 € en pago único.

Pasos para contratar DAZN en España

Si ya eres usuario de DAZN Si eres nuevo usuario Inicia sesión en la plataforma y accede a tu área de cliente para añadir el paquete del Mundial por los 19,99 € adicionales. Entra en la web oficial de DAZN y crea una cuenta seleccionando el plan que mejor se adapte a tus necesidades (como los planes F1, Esencial o Premium). Durante el proceso de alta podrás añadir el paquete para ver todos los partidos del Mundial.

Horario, TV y dónde ver España-Bélgica EN VIVO por 16avos del Mundial 2026

Fecha: Viernes 10 de julio de 2026

Viernes 10 de julio de 2026 Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos

SoFi Stadium, Los Ángeles, California, Estados Unidos Horario: 21:00 horas España

21:00 horas España Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN Mundial

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play, TVE Canal La 1 HD, DAZN Mundial, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Teledeporte, Telefe, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN ESPAÑOLA MASCULINA DE FÚTBOL EN X DE @SEFutbol)