España tiene una cita con la historia. Hoy en MetLife Stadium, Nueva York, la Roja buscará levantar su segunda Copa del Mundo, un momento muy esperado por la afición. El equipo de Luis de la Fuente enfrentará a Argentina de Messi en la final del Mundial 2026. El compromiso está pactado para empezar a las 21:00 horas y la transmisión estará a cargo de DAZN Mundial y DAZN Spain.

El conjunto de Luis de la Fuente demostró una precisión táctica ejemplar. Llegó a la final tras neutralizar magistralmente el poderío ofensivo de Francia. Por su parte, la Scaloneta hizo gala de su resiliencia característica; tras verse contra las cuerdas frente a Inglaterra, los albicelestes concretaron una remontada agónica que desató la euforia en los minutos finales.

El duelo adquiere tintes épicos por el cruce generacional entre dos leyendas vinculadas por el Barcelona: Lionel Messi se despide del escenario mundialista en busca de la gloria definitiva, mientras que Lamine Yamal, la joya que ha deslumbrado al mundo en este torneo, representa la esperanza de una España que busca bordar una nueva estrella en su escudo.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, España vs. Argentina, final del Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre la selección española contra Argentina mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

EAST RUTHERFORD, NUEVA YORK, (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- DAZN transmitirá EN DIRECTO la final del Mundial entre España vs. Argentina hoy domingo 19 de julio desde el MetLife Stadium, Nueva York (Nueva Jersey), Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

Opciones para ver DAZN Mundial en España

DAZN Mundial

DAZN España

Movistar Plus+ con acceso a DAZN

Aplicación oficial DAZN

Web oficial de DAZN

¿En qué dispositivos puedo ver DAZN Mundial en España?

DAZN permite seguir el Mundial FIFA 2026 desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet, tanto en casa como fuera de ella.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android

iPad

PC

Ordenadores Mac

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

¿Cómo suscribirse para ver todos los partidos del Mundial 2026?

Para acceder a la cobertura de la final del Mundial FIFA 2026 mediante DAZN, sigue estos pasos:

Accede a DAZN España. Crea una cuenta con correo electrónico y contraseña. Selecciona un plan compatible o DAZN Premium. Añade el complemento de la Copa Mundial FIFA 2026 si corresponde. Introduce un método de pago válido. Confirma la suscripción y comienza a ver los partidos en directo.

España vs. Argentina, final del Mundial 2026: hora, canal de TV y quién es el árbitro

Partido: España vs. Argentina

Fecha: Domingo 19 de julio

Horario en España: 21:00 horas

Streaming: DAZN Mundial

Canal TV: DAZN España

Estadio: MetLife Stadium

Lugar: España

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).