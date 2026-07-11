Un partido de fuerzas parejas. Inglaterra y Noruega se enfrentan hoy sábado 11 de noviembre por los cuartos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium (Estadio Miami), Florida, Estados Unidos. Ambas escuadras cuentan con destacadas figuras y están atravesando un gran momento deportivo. Los ‘Vikingos’ impactaron tras vencer a Brasil en los octavos de final. En su primera Copa del Mundo, Erling Haaland está demostrando que es un delantero de élite.

Los ‘Tres Leones’ tienen en Jude Bellingham y Harry Kane a sus principales figuras. Ambos jugadores marcan la diferencia en la ofensiva. El hombre del Real Madrid es el eje en la volante, se encarga de conducir el ataque y da una mano al momento de recuperar el balón. En el área, el atacante del Bayern es letal.

El encuentro comenzará a las 23:00 horas de España (hora peninsular) y podrá seguirse en directo mediante DAZN Mundial, plataforma que ofrece la cobertura completa de los 104 partidos del Mundial FIFA 2026. Los usuarios españoles también podrán acceder a la transmisión a través de dispositivos compatibles y operadores que integran los contenidos de DAZN.

¿Dónde ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Noruega-Inglaterra por el Mundial 2026?

Los aficionados en España podrán seguir el partido entre Noruega vs. Inglaterra mediante DAZN Mundial, servicio que cuenta con la emisión íntegra de la Copa Mundial FIFA 2026 y acceso a todos los encuentros del torneo. La plataforma ofrece transmisión en directo, repeticiones completas, estadísticas en tiempo real y programación especial durante toda la competición.

Además, los usuarios de Movistar Plus+ con acceso a DAZN también podrán disfrutar del encuentro desde la misma plataforma.

DAZN Mundial transmite el partido Inglaterra vs. Noruega EN DIRECTO por televisión y streaming online por cuartos de final de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

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La plataforma permite además sincronizar varios dispositivos y acceder a la programación en directo o bajo demanda.

¿Cuánto cuesta DAZN Mundial en España?

DAZN habilitó una modalidad específica para seguir la Copa Mundial FIFA 2026 en España.

Precio para ver el Mundial 2026 en DAZN

Producto Precio Complemento Mundial FIFA 2026 19,99 € pago único DAZN Premium Incluye el Mundial 2026 Planes compatibles DAZN Posibilidad de añadir el Mundial por 19,99 €

Los usuarios con determinados planes pueden añadir el Mundial mediante un pago único de 19,99 euros, mientras que los suscriptores de DAZN Premium tienen acceso incluido al torneo.

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Ventajas de DAZN Mundial

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Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Noruega vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Cuartos de final Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Horario en España 23:00 horas Streaming DAZN Mundial TV DAZN España Estadio Hard Rock Stadium (Estadio Miami) Lugar Miami, Florida, Estados Unidos. Árbitro Clément Turpin (Francia)

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, GOL Caracol, Canal RCN, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Chilevisión, Televen, Paramount Plus, ViX Premium, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ULTRA CLIPS DE FÚTBOL EN X DE @ultras_clips)