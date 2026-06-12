La Copa Mundial FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con uno de los encuentros más esperados de la primera jornada del Grupo B. Canadá hará su debut frente a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field Stadium de Toronto, en lo que será el primer partido mundialista de la historia disputado en suelo canadiense.

El encuentro comenzará a las 3:00 p.m. ET (12:00 p.m. PT), 16:00 horas de Buenos Aires y 15:00 de Colombia , y marcará el estreno de dos selecciones que buscan dar el primer paso hacia la clasificación a la siguiente ronda.

¿Quieres ver el partido desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? La transmisión oficial EN VIVO y EN DIRECTO estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y la plataforma de streaming DGO. Aquí te contamos todos los canales y opciones disponibles para seguir el Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por televisión y online.

TL;DR del Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

📺 DSports EN VIVO

💻 DGO EN VIVO

🕐 Hora: 16:00 de Argentina / 15:00 de Colombia

🏟️ Estadio: BMO Field Stadium

🌎 Grupo B de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Debut del anfitrión Canadá

🥅 Regreso de Bosnia a una Copa del Mundo

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

Canal 610 SD y 1610 HD de DSports

Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Chromecast

Canadá debuta sin Alphonso Davies

El conjunto dirigido por Jesse Marsch afrontará su estreno mundialista con una baja sensible. El seleccionador canadiense confirmó que Alphonso Davies no estará disponible para el debut frente a Bosnia y Herzegovina debido a una lesión muscular, aunque existe optimismo de que pueda regresar durante la fase de grupos.

Pese a la ausencia de su capitán, Canadá confía en figuras como Jonathan David, Tajon Buchanan y Stephen Eustáquio para intentar conseguir una victoria histórica ante su público. El partido también representa el primer encuentro mundialista masculino disputado en territorio canadiense.

Bosnia sueña con sorprender en Toronto

Bosnia y Herzegovina vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014 y llega impulsada por una clasificación memorable que incluyó una victoria en los playoffs europeos. El veterano Edin Džeko liderará a un equipo que intentará dar la sorpresa ante uno de los anfitriones del torneo.

El seleccionador Sergej Barbarez ha insistido en que su equipo afrontará el partido sin complejos y con la intención de competir de igual a igual frente a Canadá.

Horario, TV y dónde ver en vivo Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Partido: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por la jornada 1 del Grupo B del Mundial 2026

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por la jornada 1 del Grupo B del Mundial 2026 Hora: 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 15:00 (COL/PER/ECU); 16:00 (ARG/URU); 22:00 (Bosnia)

3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT (USA); 15:00 (COL/PER/ECU); 16:00 (ARG/URU); 22:00 (Bosnia) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: BMO Field Stadium

BMO Field Stadium Ciudad: Toronto, Ontario

Toronto, Ontario País: Canadá

Canadá y Bosnia y Herzegovina protagonizarán uno de los encuentros más interesantes del arranque del Grupo B. Los aficionados de Sudamérica podrán seguir todas las emociones del compromiso EN VIVO y EN DIRECTO mediante las señales de DIRECTV Sports y la plataforma DGO, con cobertura completa desde Toronto para el estreno mundialista de ambas selecciones.