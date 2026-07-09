¡No lo podía creer! La impactante reacción de Didier Deschamps tras el penal que falló Mbappé
¡No lo podía creer! La impactante reacción de Didier Deschamps tras el penal que falló Mbappé

Didier Deschamps protagonizó una de las imágenes más comentadas del por los cuartos de final del Mundial 2026. A los 27 minutos, falló un penal al rematar hacia el palo izquierdo con un disparo que fue contenido por Yassine Bono, y la transmisión oficial enfocó de inmediato al seleccionador francés.

El técnico galo se llevó la mano al rostro y bajó la cabeza, sin poder ocultar su incredulidad tras el error de su principal figura desde los doce pasos. La escena reflejó la tensión que se vive en un encuentro decisivo por el pase a las semifinales.

Tras la acción, Mbappé se dirigió a reclamar al árbitro argentino Facundo Tello, realizando gestos de desaprobación mientras mostraba su frustración por la oportunidad desperdiciada.

Pese al penal fallado, el partido continúa abierto. Francia ha demostrado a lo largo del Mundial 2026 que suele encontrar sus mejores momentos ofensivos en el segundo tiempo, especialmente entre los minutos 60 y 78, por lo que el vigente campeón sigue con opciones de darle vuelta a la historia.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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